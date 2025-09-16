En Río Negro ya empezó la audiencia pública por el segundo barco de GNL en el Golfo San Matías

La audiencia pública convocada para evaluar el impacto ambiental del segundo barco de Southern Energy en el Golfo San Matías ya se desarrolla en San Antonio Oeste. Se trata del paso formal previo para la instalación del segundo buque de licuefacción, el MKII, en el contexto del proyecto exportador de gas de Vaca Muerta.

La instancia forma parte del proceso de evaluación de impacto ambiental que exige la ley y reúne a funcionarios, expertos, científicos, organizaciones y vecinos que expondrán a lo largo de la convocatoria.

En diálogo con AM550, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Judith Jiménez, se refirió al proceso convocado para esta segunda unidad que quedará a unos 35 kilómetros al sur de Las Grutas, en la provincia de Río Negro.

“Es un proyecto que lo estamos evaluando con más de 20 especialistas, en coordinación con la Universidad de Río Negro. Hay que hacerlo con rigurosidad técnica para garantizar el cumplimiento de todas las cuestiones ambientales”.

La funcionaria subraya que la audiencia busca dar espacio a la participación ciudadana:

“Todas las voces deben ser escuchadas. Es un derecho de la sociedad y un deber del Estado abrir estos procesos”.

Entre los inscriptos se encuentran expertos, universidades, ONG y representantes de la comunidad.

“La misión de la Secretaría es compatibilizar todas las actividades: turismo, pesca y proyectos energéticos. Es un desafío, pero debemos lograr un equilibrio entre producción y ambiente”, afirmó.

Aunque esta instancia no es vinculante, la secretaria admite que hay una decisión política de avanzar con el proyecto:

“Río Negro quiere ser parte de la transición energética. Tenemos todas las condiciones para hacerlo y qué mejor que exportar desde un puerto patagónico”.

El segundo barco de Southern Energy es una pieza estratégica para consolidar al Golfo San Matías como nuevo polo de exportación energética. El desafío, como señala Jiménez, es asegurar que la convivencia entre energía, turismo y pesca sea sostenible y equitativa.

Southern Energy es un consorcio liderado por Pan American Energy junto a Golar LNG, integrado también por YPF, Pampa Energía y Harbour Energy. Prevé la instalación de dos plantas flotantes de licuefacción; la primera de ellas es el Hilli Episeyo, en tanto que el MKII es el otro buque.

Está en juego la chance exportadora del gas a gran escala, con los enormes recursos de Vaca Muerta, algo que incluirá infraestructura que vincula los principales bloques de shale gas de Neuquén con la costa atlántica de Río Negro, donde el gas será licuado. Este proceso permite reducir de escala al fluido que llegará por un gasoducto hasta estas unidades flotantes, para luego transportarlo en otros buques a mercados internacionales.