Con el objetivo de exportar, ahora la mira está puesta en la eficacia y bajar costos

Durante su intervención en la Exposición Argentina Oil & Gas, el Secretario Coordinador de Energía de la Nación, Daniel González, alertó sobre el impacto que los costos de la producción y desarrollo en Vaca Muerta, comparando esto con los pozos más eficientes del mundo, instalados en Estados Unidos.

“Estamos compitiendo en una liga global. Ya no producimos solo para el consumo local, exportamos crudo y buscamos posicionarnos como grandes jugadores en el mercado de GNL. No podemos darnos el lujo de tener costos tan altos”, afirmó González.

Siguiendo esa línea, reveló que según un estudio reciente de una operadora internacional, los pozos de la cuenca neuquina resultan entre un 35% y un 45% más caros que los del Permian, en Estados Unidos, considerados los más eficiente del mundo.

En este sentido, el funcionario explicó que esa diferencia de costos podría representar entre 6.000 y 7.000 millones de dólares anuales adicionales, si se proyecta el nivel de perforación necesario para alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles diarios, como plantea la visión a futuro del sector.

Fue así que González enfatizó que el principal obstáculo para escalar el desarrollo de Vaca Muerta es el acceso al capital, y que esa condición exige eficiencia absoluta.

“En un mercado donde los precios del petróleo se estabilizan cerca de los 65 dólares —o incluso menos, según las proyecciones para 2026—, sobrevive el más eficiente. No estamos mal, pero no estamos donde deberíamos estar”, confió.

De esta forma, luego procedió a hacer un desglose de los factores que impactan en la competitividad del sector: Impuestos y cargas fiscales (responsabilidad de la Nación y las provincias), Logística e infraestructura (falta de inversión acumulada y desafíos en la última milla), Mano de obra y productividad (un 40% más de personal por pozo, según el análisis), y Falta de competencia y escala (cepo cambiario y las barreras a la inversión extranjera).

“El sobrecosto no es culpa de un solo actor. Todos los sectores están involucrados: el Estado, las operadoras, los sindicatos y los proveedores. La única forma de resolverlo es trabajando juntos”, expresó González, y luego cerró: “Tenemos una industria fuerte, una oportunidad enorme, pero necesitamos afinar todo para aprovecharla al máximo”.