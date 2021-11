¡Durísima! Pampita contra Azzaro tras la agresión a Moritán

El escándalo que se generó en el piso de Polémica en el Bar en la noche del lunes todavía repercute en los pasillos de la farándula y la política también. Es que Flavio Azzaro no dejó de gritarle todo el tiempo a Roberto García Moritán, además de tratarlo todo el tiempo de “marido de Pampita”.

Y el golpe final fue letal:

El día que te separes no te conoce nadie y te pones un maxi kiosco, le dijo.

Este escandaloso cruce hizo “mucho más ruido” ante el silencio de sus compañeros del programa. Las críticas a Mariano Iúdica, el conductor del ciclo, se hicieron sentir en todos lados.

“No podes dejar que un tipo trate así a un invitado. Fue una falta de respeto total”, dijeron varias personas.

Pero la cosa no quedó ahí. Llegó el turno de Pampita que, de lejos, se le notaba el ardor en la sangre, y enfrentó las cámaras de Intrusos dando un golpe feroz a todos los presentes en esa mesa:

“A mi me parece que cuando invitás a alguien a un programa tiene que haber cierto respeto por el invitado. Y eso no pasó anoche”, dijo.

Más allá de los comentarios de él me parece que el respeto tiene que venir del conductor y de la producción y eso no estuvo.

Ante la pregunta de Alejandro Guatti, que Iúdica intentó interceder, Pampa dijo no sentir lo mismo: “No me gustó para nada lo que ví y no me parece que lo hayan hecho. No lo cuidaron y cuando te tratan así no hay que ir más”, firmó.

“Más allá de los comentarios de él me parece que el respeto tiene que venir del conductor y de la producción y eso no estuvo”.

Sobre el mote de “marido de Pampita”, Carolina cerró: “A Robert le da mucho orgullo que le digan así. No lo vive como un insulto, ni nada de eso. A mí no me molesta para nada. Sabe lo que soy de querida y lo vive conmigo en el día a día".

Lejos de terminar el tema, hace pocas horas la modelo hizo una publicación en sus historias de Instagram, para redoblar la apuesta. Es que la conductora compartió la captura de una entrevista realizada a la actriz y modelo, Valeria Degenaro de 2015. En la foto, se puede leer un polémico textual sobre cómo era la relación de la modelo con Flavio:

El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y Rivotril.

Pampita solo se limitó a etiquetar al periodista con un emoji.