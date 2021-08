¿Qué multas le hicieron a Canosa por tomar dióxido de cloro en TV?

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) multó a la conductora Viviana Canosa por haber tomado dióxido de cloro en vivo durante su programa de televisión, como supuesto "remedio" contra el Covid-19. Se consideró que su actitud atenta contra la salud pública de la sociedad.

Si bien los montos de las actas no fueron difundidos, se informó que la primera sanción fue justamente por tomar dióxido de cloro en vivo y asegurar que “oxigena la sangre, me viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago”. Así lo hizo la conductora del programa, el 5 de agosto de 2020, que en ese entonces salía por América TV.

Las otras dos multas fueron por programas de abril de 2021. Según Clarín, en uno de las emisiones mencionó sospechas sobre los hisopados, así como por una entrevista que la conductora de Viviana con vos (A 24) le hizo a Marcelo Peretta, Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos, quien sostuvo que “una vacuna te puede matar”.

Fue el miércoles 4 de agosto que las tres multas fueron aprobadas por la mayoría del directorio de ENACOM. El ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina indica en una de las resoluciones que “la posición focal de la conductora” amerita la sanción a Viviana Canosa, por decir el pasado 6 de abril que “en determinados lugares los hisopados tienen unos metales” que generan que los test de PCR den positivo.

“Me contaban, lo voy a decir, Médicos por la Verdad España: que hay una denuncia gravísima, porque en determinados lugares los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas, no sé cómo explicarlo fácil, que bueno, te ponen eso y te va a dar positivo”, también dijo Viviana al aire.