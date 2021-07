La gran historia de amor de Jairo y su esposa

La mujer de Jairo, Teresa, con quien compartió 50 años y tuvo a sus cuatro hijos, murió ayer luego de una década contra una enfermedad crónica.

“Con infinito dolor comunico el fallecimiento de Teresa Sainz de los Terreros, mi amada esposa y madre de mis hijos. Agradecemos los mensajes de cariño. Hoy rogamos por su descanso en paz tras años de lucha conmovedora y desigual contra la enfermedad. Gracias por el respeto”, expresó el cantante.

Hace un par de meses, en su cuenta de Instagram, Jairo había compartido una foto de ambos en España, con esta leyenda: “49 años que dijimos un SI como la vida misma. Estas fotos fueron en Madrid, en un glorioso verano de 1986. Comparto este aniversario con ustedes. Gracias por las buenas vibras”.

Se conocieron en España y no se separaron nunca más. Formaron una numerosa familia: fueron padres de Iván,Yaco (45), Mario (43) y Lucía (36), quienes los convirtieron en abuelos de Juana (20), Francisco (20), Lorenzo (10), Ulises (7), Alessia (6), Filippo (4) y Leonardo (dos meses).

En diálogo con ¡Hola!, el cantante recordó el día que la conoció en Madrid, en los años 70. "Teníamos una amiga en común, que yo conocí nada más llegar a Madrid, y ella tenía otra amiga de la misma edad, también conocida de Teresa. Me hice muy amigo de esas dos chicas y un día me cuentan que habían estado en la fiesta de ex alumnas de su escuela, y que se habían encontrado con Teresa, que hacía tiempo que no la veían, y que se parecía mucho a un dibujo que hacía yo. Un dibujito que repetía siempre: ojos grandes azules, con las manos en los bolsillos. Era un niño, no una niña. Pero ellas me dijeron: 'Se parece mucho a tu dibujo'", relató.

"Yo recién sacaba mi primer disco y había aparecido en la televisión de España por primera vez hacía quince días. La cuestión es que una de las chicas le dijo a Teresa que iban a organizar una fiesta en su casa el 25 de diciembre, por Navidad. La invitaron y me invitaron a mí también. Nos encontramos ahí. Nos habían juntado para que nos conociéramos, y me acuerdo que no hablamos ni una palabra. Nada. Ellas venían y me decían: 'Pero dile algo' Yo la saludé, nada más. Y de verdad era muy linda. Eso sí: cuando dijo que se iba, le pregunté: '¿Te puedo acompañar?' Ahí las chicas respiraron. Y bueno la acompañé, caminamos cinco cuadras hasta la casa", dijo el cantante.

Jairo contó que esa caminata fue "inolvidable". Qué ella le preguntó si nevaba en Argentina y que él le pidió que lo acompañe al día siguiente a una radio, donde tenía una actuación. "Y bueno, primero no estaba convencida de acompañarme al día siguiente, pero al final dijo que sí. La pasé a buscar a las 10 de la mañana, fuimos al programa, después tomamos algo con los otros cantantes y, a partir de ese momento, nos vimos todos los días", recordó.

Teresa hacía diez años que estaba con internación domiciliaria por una enfermedad crónica. Los últimos días los transitó sin poder hablar, pero con la compañía de su querido marido, quien la acompañó con palabras y otros gestos de amor hasta su último respiro.