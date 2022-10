Tomás Holder destrozó a Viviana Canosa dentro de la casa de Gran Hermano

Tomas Holder, es uno de los 18 participantes que ingresó el pasado lunes 17 de octubre a Gran Hermano. El joven es uno de los jugadores más polémicos por su alto perfil en las redes sociales. Ya dentro del juego, recordó el día que Viviana Canosa lo criticó cuando se viralizó su casting.

Holder es Tiktoker, tiene 21 años y es oriundo de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. En su presentación comentó que: "Considero que soy un pibe muy avasallante, soy una persona muy fuerte". También afirmó sobre el personaje que hace en la conocida red social: "Hago un personaje en las redes de un Tincho medio clasista, un poco homofóbico, tipico rugbier".

María Laura Álvarez, otra de las hermanitas, le consultó a Holder cuánto le había molestado los dichos de la periodista y él contestó: "Viviana Canosa habló de mí y a la semana, la echaron del programa. Una mina de 40 y pico de años que habla de un pendejo de 21... diciendo que yo nunca agarré una pala". Además comentó: "No tengo que agarrar una pala porque puedo estudiar y hacer lo que me gusta y vivir de eso".

Luego siguió la la polémica y habló sobre la situación que vivió Viviana en el canal donde era emitido su programa: "A la semana la echaron. Yo me lo tomo bien porque es gente grande resentida de la vida. Porque laburan de algo que no les gusta y yo, como soy un pibe de 21 años que puedo laburar de lo que me gusta...".

"Yo no tengo nada que opinar. Si vos me decís que viene y me critica un chabón que es súper exitoso en la vida... y bueno, te acepto la crítica porque construiste algo pero esta gente que no construyó nada, no me cambia en nada, en serio", disparó de manera contundente.

Viviana Canosa en su momento declaró muy fuerte contra Holder cuando se filtraron los vídeos para los castings: "Hablando de impresentables... me quise reír un rato y lo encontré a Holder. Es el influencer del verano, quiere ser concursante de Gran Hermano. A este nabo le tirás una pala y sale corriendo. Con gente así es imposible salir adelante", fue un comentario que no le cayó nada bien al participante.