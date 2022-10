Estalló Bahía Blanca con el casamiento de Alejandro Fantino

Sobre la calle Castelli al 300, ni siquiera la lluvia impidió que muchos vecinos se acercaran para saludar a la flamante pareja de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira, que minutos antes habían dado del “Sí”, en el Registro Civil de Bahía Blanca.

"Siempre que hay una unión, el agua bendice", dijo el conductor bajo la lluvia (de agua y de arroz) en la puerta del organismo adonde consintieron unirse en matrimonio frente a la jueza.

"Mi papá siempre decía: cuando arrancás algo importante tiene que llover porque la lluvia es agua y el agua es vida. Así que cuando esta mañana me levanté y vi que llovía estaba feliz", acotó el conductor.

Él con un traje celeste y camisa blanca, ella con un espectacular vestido blanco concentraron las miradas tanto dentro de la sala (repleta de familiares y allegados) como en la vereda. "Yo no soy de esta tierra pero me siento bien recibido. Me pasó algo con este lugar, encontré a la mujer de mi vida, eso se lo quiero agradecer a Bahía", sostuvo Fantino.

Pero los festejos, que continuarán en Bahía Blanca hasta el domingo, seguirán en una estancia de Villa María, según indicaron. Pero también habrá casamiento por iglesia, tal como ella había prometido: será el 12 de noviembre, en una iglesia de Cañuelas.

Previo a esta ceremonia, estuvo el video y compromiso en la isla Santorini de Grecia, sobre lo que el conductor sostuvo: "Coni es mar y yo vengo del río, son dos lugares diferentes pero que siempre se encuentran. ¿Dónde desembocan los ríos en el mundo? En el mar. Todo gran río desemboca en un gran mar, así que espero que este amor sea un gran río que desemboca en un gran mar".