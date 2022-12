Cómo fue la charla de Agustín con el psicólogo que no se vio al aire

En los últimos días uno de los jugadores más estrategas de la casa de Gran Hermano, entró en desgracia porque Julieta Poggio viene se sintiendo incomoda con los dichos y actitudes que está teniendo Agustín “Frodo” Guardis en el reality más famoso.

En más de una oportunidad, Agustín dijo que Julieta le parece la más linda de la casa y le comentó a los hermanitos que le encantaría tener algún tipo de acercamiento, pese a que sabe que está de novia.

Pero esta admiración por la joven hermanita se volvió como obsesión en el último tiempo y Julieta muchos otros integrantes de la casa, lo acusan de tener aptitudes impropias. Algo que la audiencia también observó y para muchos dejó ser el favorito del público.

"Che, que buena que está esta piba, loco. Julieta. Encima se puso a hacer esas piruetas. Qué ganas de agarrarla así", definió Agustín, sin filtro, ante el Conejo y Marcos. Por eso, Gran Hermano decidió llamarlo al confesionario para que mantenga una charla con el psicólogo del reality.

Agustín Guardis y Julieta Poggio

Esta conversación no se vio al aire, pero si en la programación de 24 horas que tiene el canal. Además, “Frodo” le contó a sus compañeros la charla que había tenido sobre ese tema en particular.

“´Para mí, bajale un cambio para no hacerte mal a vos, pero no te reprimas. No importa si ella tiene novio, vos andá más tranquilo, sé directo y decile lo que sentís, pero no cruces esa línea, porque va a ser un problema al cuete. Sacale la pata del acelerador´, me dice”, esas fueron las palabras de Agustín cuando le contó a sus compañeros sobre la charla con el psicólogo.