La hija de Nicole cumplió 15, ¿qué hizo Manu Urcera?

El piloto rionegrino, campeón del Turismo Carretera, José Manuel Urcera, está acusado de ser uno de los motivos por el que Nicole Neumann no tiene relación con su hija mayor. No solo que la modelo y su novio no fueron invitados al festejos por los 15 años, sino que para el piloto el día pasó desapercibido .

Desde el año pasado que la hija mayor de Nicole Neumann y el ex futbolista Fabián Cubero no vive más en la casa de Nordelta con su mamá, sus hermanas y Urcera. Nunca quedó del todo claro cuál fue el motivo de la pelea y la decisión de Indiana de irse a vivir con su papá, su nueva pareja Mica Viciconte y el pequeño Luca.

Hace meses se hizo pública una denuncia en un juzgado de Familia de la provincia de Buenos Aires en que la adolescente acusaba a su mamá de malos tratos y también formaba parte de la presentación el piloto de TC oriundo de San Antonio Oeste.

En medios porteños le dieron mucho espacio a la noticia y comentaron que la drástica decisión de la menor tenía que ver con actitudes de Manu durante la convivencia bajo el mismo techo. Se lo acusó de pasearse en ropa interior delante de las hijas de la modelo, de hacer comentarios agresivos hacia Indiana, y hasta haber intervenido para que la adolescente dejara de ver a un chico de 18 años que conoció en las carreras de TC a las que solía ir con el piloto.

Manu Urcera estuvo en Las Grutas donde hizo vuceo y llevó la Copa de Oro del Turismo Carretera.

La relación de Indiana con su mamá está cortada y en una situación similar está con el novio de ella, hijo del empresario petrolero neuquino. Hasta se pone en duda que vaya al casamiento de la pareja que será el mes que viene. A tal punto está cortado el diálogo que el piloto ignoró completamente el cumpleaños de 15 de Indiana.

Manu estuvo ayer en Las Grutas y decidió mantener una indiferencia absoluta ante el cumpleaños de la hija mayor de su futura esposa. En sus redes sociales subió fotos con amigos y con un instructor de buceo con el que compartieron una embarcación y hasta llevó la Copa de Oro que ganó el año pasado al lograr el título de TC.