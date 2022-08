Fabián Cubero tomó medidas contra Nicole Neumann

La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero se reavivó y Maite Peñoñori fue quien reveló en "Intrusos". La periodista aseguró que el exfutbolista tomó una contundente determinación:

"Fabián Cubero decidió nuevamente, porque en otras ocasiones ya se lo hizo, revocarle a Nicole el permiso para sacar a las hijas al exterior del país, Se presentó en una delegación de Migraciones para revocar este permiso que tenían . No sé si pasó algo con Nicole ni si había planeado un viaje. Ella sí va a viajar a Europa, no sé si con las chicas"

Peñoñori opinó duramente contra Cubero: "Es obvio que es un gesto para molestar. Se lo consulté al abogado de Fabián y ni estaba de acuerdo"; pero Guido Záffora, quien formó parte del panel durante esta semana, apuntó contra la panelista de "Ariel en su Salsa": "La relación viene muy mal desde lo que pasó en Bariloche la última vez con Mica Viciconte y ese posteo".

Asimismo, Záffora agregó: "Ese móvil que dio Cubero a 'Intrusos' a Nicole no le cayó nada bien, porque dice 'yo no hablo'. La relación está tensa, ellos no hablan, están bloqueados, hablan por los abogados. Lo que dice Nicole es que Mica Viciconte no ayuda para nada. Manu está más a favor de que todo esté más tranquilo. Mica tira nafta sobre el fuego".