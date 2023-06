El romance de Juana Viale y un empresario de 72 años

Juana Viale se encuentra envuelta en rumores de romance con varios hombres. Ahora es vinculada nuevamente con un empresario de 72 años, con quién tuvo un romance de verano.

Hace unos meses atrás, en Punta del Este, la actriz fue vista junto a Mauricio Filiberti, íntimo amigo de la familia.

"El romance que nadie esperaba, Juana Viale y Filiberti. Él es amigo de la familia desde hace mucho tiempo. Juana pasó durante la cuarentena tiempo en el yate de él... Parece que acá hay amor", confirmaba Ker Weinstein a través de su cuenta de TikTok.

Juana Viale y Mauricio Filiberti

¿ESTE ROMANCE NO ES UN VÍNCULO EXCLUSIVO?

Ahora, Pochi de Gossipeame reveló más detalles del vínculo secreto que comparten Juana y Filiberti: “Él es una persona de mucho, mucho poder. Es uno de los dueños de Edenor. Es multimillonario”, adelantó.

Luego, la panelista digital añadió que el empresario es un gran amigo de la familia Legrand y Tinayre. "Eso está súper chequeado y confirmado. Por otro lado, me había llegado que Juana podría estar saliendo con uno de los hijos de Filiberti. Entonces, yo estaba medio confundida”, expresó

Juana Viale

‘’Me contacté con alguien muy cercano a la familia y me dice: ''Mirá, es real que ellos tienen algo, yo los he visto en reuniones familiares de la mano. Lo que sí te puedo decir es que no es un vínculo exclusivo porque ella habría viajado a Europa y él habría ido a reuniones familiares con otras señoritas’”, finalizó la influencer, develando que Juana tendría una relación no exclusiva con el empresario.

QUIÉN ES MAURICIO FILIBERTI