Por qué acusan a Wanda Nara de haberse robado un Martín Fierro

Wanda Nara brilló en la noche de los Martín Fierro 2025 con el reconocimiento a Bake Off Famosos como Mejor Big Show. Orgullosa del triunfo, la conductora posó con la estatuilla y compartió en sus redes sociales un mensaje de gratitud que rápidamente se viralizó. Lo que en principio parecía un festejo perfecto, con el paso de las horas se transformó en una polémica, ya que hubo quejas por que se quedó con un premio que no le pertenece sólo a ella.

En su publicación, Wanda Nara se mostró emocionada y agradeció a Telefe y a los directivos que confiaron en ella para llevar adelante el formato. “Hermosa mañana. Gracias Telefe, Dario Turovelzky, Federico Levrino, Guillermo Pendino por darme los formatos más hermosos y confiar en mí. Gracias a ustedes por permitirme entrar a sus casas todas las noches”, escribió junto a la imagen con la estatuilla.

El posteo incluyó además un sentido reconocimiento a sus afectos más cercanos. “Gracias a mis hijos que hacen el sacrificio cuando mamá pasa muchas horas fuera de casa o en un estudio de grabación y son felices y orgullosos solo sabiendo que mamá cumple sus sueños. Gracias a mi familia y amigos por ayudarme tanto y estar siempre. Es también de ustedes porque sin ustedes no podría”.

El mensaje cerró con un guiño a todo el equipo que formó parte del programa: “Gracias APTRA por tantas nominaciones. Gracias a mi equipo que son los mejores. Gracias a todos los que hicieron Bake Off, me hicieron muy feliz”. Hasta ahí, todo era pura celebración.

Sin embargo, en Intrusos (América TV) Rodrigo Lussich sorprendió al deslizar que dentro de Telefe no habría caído bien que Wanda Nara se quedara con la estatuilla. “Wanda se afanó la estatuilla que ganaron por Bake Off. Esa no es de ella, no es de la conductora. Cuando lo gana el programa, se lo queda el canal o la productora”, lanzó el periodista, generando debate inmediato.

Mientras desde la emisora no hubo declaraciones oficiales, la foto de Wanda con el Martín Fierro siguió circulando y alimentando la discusión sobre si es justo que lo tenga o no. Sin embargo, hay quienes no descartan que tras esta polémica se lo hayan retirado luego de las fotos que hizo para aparentar en sus redes.