Oriana Sabatini será mamá y Catherine Fulop le dedicó un mensaje emotivo

La felicidad invadió a Catherine Fulop tras confirmarse que Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan a su primer hijo. Apenas se conoció el anuncio, la actriz venezolana no dudó en volcar su emoción en las redes sociales con un mensaje cargado de ternura, dejando en claro que vive con intensidad su nuevo rol de futura abuela. “Soy la abuela más feliz del mundo”, escribió, conmoviendo a sus millones de seguidores.

El anuncio de Oriana y Paulo llegó a través de Instagram, donde eligieron compartir un video íntimo de la primera ecografía. Allí se los vio sonrientes y emocionados frente a un acontecimiento que, más allá de su exposición pública, decidieron vivir con la naturalidad de una pareja que celebra el comienzo de una etapa irrepetible.

Entre las reacciones inmediatas estuvieron las de Catherine y Osvaldo Sabatini. Ova fue el primero en expresarse con un posteo en el que acompañó la noticia con palabras profundas: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor ilumina todo. Gracias, gracias, gracias”.

Cathy respondió de inmediato y comentó la publicación de su esposo con una declaración cargada de amor: “¡Así es mi amor! ¡Te amo! Gracias por estar en mi vida y por esta familia maravillosa que construimos te re amooo!”. Más tarde, subió su propio posteo donde dejó plasmada la magnitud de su alegría: “Hoy nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante. ¡Dios los bendiga hijos! ¡Gracias Gracias Gracias!!! Soy la abuela más feliz del mundo. Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos! Lloro”.

Lejos de limitarlo a una publicación, la conductora también compartió su felicidad en las historias de Instagram, donde se mostró igual de emocionada: “¡Gracias a la vida que nos ha dado tanto! Te amo, Ova. ¡Qué felicidad!”.

De este modo, la noticia del embarazo no solo fue celebrada por la pareja, sino también por la familia completa, que vive con entusiasmo el comienzo de una nueva etapa. Para Catherine Fulop, la llegada de su primer nieto es motivo de orgullo y emoción, un acontecimiento que la conecta con lo más profundo de su vida familiar.