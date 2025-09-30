Máxima temporada 2: el primer tráiler revela cuándo se estrenará y qué mostrará de su vida

La ficción que conquistó al público con la historia de una joven argentina que se convirtió en reina de los Países Bajos está lista para regresar. La segunda temporada de Máxima Zorreguieta ya tiene tráiler oficial y promete revelar detalles nunca antes vistos sobre la vida de la actual monarca. Con una mezcla de romance, drama y poder, la serie vuelve a posicionarse como una de las más esperadas en la plataforma HBO Max.

En este adelanto se confirma que los nuevos episodios profundizarán en el vínculo con Guillermo Alejandro y en las dificultades que atravesó la protagonista para adaptarse a una vida marcada por las obligaciones de la realeza. Los fanáticos podrán reencontrarse con una historia que combina el costado íntimo con los grandes acontecimientos que marcaron el destino de la corona neerlandesa.

El rodaje de esta nueva entrega comenzó en octubre de 2024 y, al igual que la primera parte, estará compuesto por seis episodios. Con Delfina Chaves y Martijn Lakemeier en los roles principales, la dirección quedó a cargo de Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Núñez, un equipo que ya había demostrado su talento en la temporada inicial.

La primera parte de la serie tomó como inspiración el libro Máxima Zorreguieta, Madre Patria de la periodista Marcia Luyten, donde se narraban los años formativos de la protagonista en Estados Unidos y su posterior mudanza a Europa. Ahora, el foco estará puesto en su boda real y en los sucesos que definieron su vida como esposa del futuro rey.

Las imágenes compartidas por Millstreet Films y las productoras asociadas dejan entrever que no todo será romance y ceremonia. En el tráiler, Delfina Chaves aparece sosteniendo a una bebé que representa a la princesa Amalia, la primogénita de la pareja nacida en diciembre de 2003. De esta forma, la trama no solo retratará el matrimonio, sino también el inicio de la familia real.

La posibilidad de que la narración incluya el nacimiento de sus otras hijas, Alexia y Ariane, abre la expectativa de que se aborde también la faceta más maternal de la protagonista, equilibrando la pompa de los actos oficiales con la intimidad de la vida familiar. Esta combinación promete volver a cautivar tanto a los seguidores de las biopics como a los amantes de las historias de corte histórico.

El éxito de la primera temporada radicó en la fidelidad con la que se recrearon los hechos, en la riqueza visual y en la solidez de las actuaciones. Críticos y espectadores coincidieron en que se trataba de un relato cuidado, capaz de acercar al público a la figura de una reina que, más allá de los protocolos, sigue despertando curiosidad en todo el mundo.

Finalmente, se confirmó que la segunda temporada tendrá su estreno en Videoland el 14 de marzo de 2026, mientras que en HBO Max llegará poco después para el resto del planeta. Con este anuncio y el primer tráiler ya disponible, la expectativa crece para conocer cómo se narrará este nuevo capítulo en la vida de una mujer que pasó de ser ciudadana común a protagonista de la realeza europea.

