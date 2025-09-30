Paulo Dybala y Oriana Sabatini esperan su primer bebé: el emotivo anuncio

La noticia que muchos esperaban finalmente llegó: Paulo Dybala y Oriana Sabatini anunciaron que serán padres por primera vez. La pareja eligió un modo muy personal y creativo de compartir el gran momento, apelando a la complicidad que siempre los caracterizó y a un recuerdo que sus seguidores guardaban con cariño.

En sus redes sociales publicaron lo que definieron como “el primer posteo de nosotros tres”, acompañado por una recreación de la escena animada con la que años atrás habían oficializado su relación. Inspirados en Danny Phantom, el dibujo animado que ya habían usado en aquel entonces, esta vez compartieron ilustraciones de sus personajes abrazados frente a una cuna. En la imagen, el personaje de Oriana posa con las manos sobre el vientre, dejando en claro el mensaje de que la familia se agranda.

El detalle del contorno verde brillante, característico del universo de Danny Phantom, le dio un guiño especial a la publicación. No fue solo un anuncio, sino también una forma de volver a conectar con la intimidad de su historia de amor, celebrada desde el comienzo con gestos creativos y cómplices.

Además de las ilustraciones, Paulo Dybala y Oriana Sabatini compartieron un video íntimo que emocionó a todos. En él, se ve a la cantante con una cámara digital en mano registrando el instante de la primera ecografía. La emoción de ambos es evidente: sonrisas, miradas cómplices y hasta un tímido gesto de Oriana mostrando su incipiente pancita. “Vamos a ser papás”, susurra al final la hija de Catherine Fulop, dándole un cierre tierno y directo a un clip que rápidamente se viralizó.

El gesto sencillo y cargado de significado contrastó con la vorágine mediática que suele rodear a la pareja. En lugar de optar por una gran producción o un anuncio en medios, eligieron abrir una ventana a su intimidad y compartir con sus seguidores una parte fundamental de su presente.

De este modo, el futbolista y la actriz dejaron en claro que su manera de comunicar siempre está atravesada por lo simbólico y lo afectivo. Su forma de dar la noticia no solo confirma que serán padres, sino que también reafirma el vínculo especial que construyeron juntos: una relación sostenida en la complicidad, la alegría y un estilo propio para contar las etapas más importantes de sus vidas.