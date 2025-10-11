Cuál es el delito por el que investigan a Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara

El presente sentimental de Wanda Nara transita por una etapa distinta a lo que suele mostrar públicamente. Aunque evita pronunciarse de manera directa, desde hace semanas deja entrever que mantiene una relación con Martín Migueles. En redes sociales y apariciones públicas surgieron guiños, coincidencias y fotos que apuntan a un vínculo estable, aunque sin una confirmación oficial.

Martín Migueles habría ingresado a su vida a partir de su mudanza a un exclusivo country, donde ella construye una nueva propiedad. Desde entonces, se multiplicaron las señales: salidas compartidas, proyectos conjuntos y apariciones en entornos similares. Sin embargo, su nombre tomó notoriedad no sólo por la relación, sino por el trasfondo que salió a la luz en los medios.

Migueles mantiene conexiones con Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio, quien actualmente está detenido. Ambos habrían participado en emprendimientos vinculados a actividades financieras, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre posibles derivaciones judiciales. Esa relación previa cobró relevancia cuando se supo que eran socios en distintos negocios.

El tema escaló esta semana, cuando se conoció una citación oficial que encendió todas las alarmas. En el programa Puro Show encontraron un documento publicado en el Boletín Oficial que revela una convocatoria del Banco Central para que Martín Migueles se presente a brindar explicaciones. El organismo busca que detalle el origen de un incremento patrimonial que consideran llamativo.

Según lo expuesto en televisión, la investigación no se limita a una simple consulta administrativa. Fernanda Iglesias contó en eltrece que tanto él como Piccirillo fueron notificados por su participación en una casa de cambio que operó con altos movimientos en poco tiempo. Las autoridades buscan determinar si el comportamiento financiero se ajustó a las normativas vigentes.

Entre los datos que trascendieron, se mencionó que entre 2021 y 2024 se registraron ingresos cuantiosos. La panelista puntualizó que el crecimiento económico llegó casi a los 25 millones en ese período. Ese salto se dio en paralelo al cambio de gobierno, momento en el que la empresa comenzó a adquirir mayor visibilidad en el mercado.

Las investigaciones tendrían como eje central la presunta existencia de irregularidades en las operaciones. Los organismos regulatorios sospechan que hubo maniobras que podrían encuadrarse en delitos económicos. Si se confirma, el caso podría ampliarse e involucrar a otros actores vinculados a las operaciones comerciales.

Mientras tanto, el costado mediático del asunto se entrelaza con lo personal. Aunque la protagonista intenta mantener un perfil reservado, la atención pública se centra tanto en la relación como en el expediente que avanza. El desenlace aún es incierto, pero la situación ya despertó fuerte repercusión.