La atención del público se volvió a centrar en la vida amorosa de Nico Vázquez luego de que se difundieran rumores sobre una posible relación con Dai Fernández, su compañera en la obra teatral Rocky. Esta situación surge tras la reciente separación del actor con Gimena Accardi.

Durante meses, se especuló sobre un vínculo sentimental entre Vázquez y Fernández. En ese entonces, ambos negaron cualquier relación más allá de la amistad profesional. Incluso, cuando se anunció la ruptura de Vázquez con Accardi, se mencionó la supuesta infidelidad con Fernández, quien también atravesaba una separación personal.

Sin embargo, nuevas señales en redes sociales y declaraciones recientes han reavivado las sospechas. La periodista Paula Varela informó en Intrusos que “en estos días se viene la confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández. Me dicen que están super enamorados y que su entorno más cercano ya lo sabe”.

El encuentro entre ambos actores se produjo durante la producción de Rocky, y desde entonces mantienen una relación cercana tanto en el escenario como fuera de él. Según Varela, la relación habría tomado un carácter formal luego de que ambos finalizaran sus respectivas parejas: “Cuando contamos la ruptura ya se hablaba de Dai, pero ahora me dicen que la relación y el blanqueo habrían ocurrido después de las separaciones de Gimena Accardi y Gonzalo Gerber”.

Nico Vázquez y Dai Fernández, ¿romance confirmado?

Por el momento, ni Nico Vázquez ni Dai Fernández se han pronunciado públicamente sobre el supuesto romance. En sus redes sociales continúan compartiendo contenido vinculado a la obra que protagonizan, aunque los seguidores han notado gestos y muestras de cercanía que alimentan las especulaciones.

El posible vínculo amoroso entre ambos actores se ha convertido en uno de los temas más comentados dentro del espectáculo argentino, generando expectativa respecto a una confirmación oficial que podría producirse en los próximos días.