Cómo fue el acuerdo secreto de la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

Durante meses, la relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña pasó por momentos fríos y llenos de distancia. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que ambos habrían optado por un camino más calmo, pensando especialmente en la crianza de Magnolia y Amancio. La información salió a la luz en un programa de espectáculos, donde se habló de un giro inesperado en la dinámica entre los ex.

Según contó la periodista Karina Iavícoli en Intrusos, esta especie de tregua habría comenzado a regir desde marzo y tendría como objetivo mantener la paz hasta, por lo menos, fin de año. Aunque el entorno de la China Suárez y Benjamín Vicuña se mantuvo en reserva, la panelista reveló algunos detalles que sorprendieron a todos en el estudio.

Uno de los puntos centrales del arreglo sería evitar la exposición pública. La indicación sería no dar entrevistas ni hacer declaraciones vinculadas a su historia común o a temas familiares. Al parecer, esto se aplicaría con más fuerza a él, que suele estar más presente en los medios locales debido a su actividad laboral.

La ausencia de declaraciones en los últimos meses despertó curiosidad, y ahora encaja con esta estrategia de perfil bajo. La decisión busca evitar que cualquier palabra fuera de lugar genere tensiones o desentendidos que puedan escalar nuevamente.

Otro dato relevante es que habrían retomado una vía de comunicación que estaba completamente cortada. Según Iavícoli, la China Suárez y Benjamín Vicuña comenzaron a interactuar por WhatsApp, aunque con mensajes breves y sin excesos. Se trataría de un canal exclusivamente funcional vinculado a sus hijos, pero representa un cambio notorio frente al distanciamiento previo.

Este leve acercamiento no implica un vínculo cercano, sino una convivencia más ordenada basada en el respeto. Para muchos, el simple hecho de volver a hablar por chat ya indica que lograron dejar atrás rencores o situaciones que los habían llevado a romper el contacto directo.

El entorno de ambos asegura que lo más importante es sostener una dinámica que no afecte a los menores. Con agendas personales muy distintas y residencias en ciudades diferentes, coordinar temas cotidianos no siempre es simple, por lo que este acuerdo buscaría garantizar previsibilidad y evitar sobresaltos.

Aunque nada fue confirmado por los protagonistas, la movida generó expectativa. Si logran mantener este esquema sin filtraciones ni polémicas, se abriría una etapa más madura en su relación como padres, con foco en la tranquilidad familiar antes que en lo mediático.

