Operativo interprovincial: recuperan en Neuquén un auto robado en Río Negro

Durante un patrullaje preventivo que se realizó este lunes sobre calle Casimiro, efectivos de la División Motorizada de la Comisaría 18 de Neuquén detectaron un Renault Sandero gris con dos ocupantes, que coincidía con un pedido de secuestro vigente. Al intentar identificar el vehículo, los sujetos se dieron a la fuga y se inició un seguimiento controlado por parte del personal policial.

El operativo concluyó en calle Los Patos y Choroy, donde el automóvil fue abandonado por los ocupantes. La Policía logró asegurar el rodado sin que se registraran lesionados ni incidentes. Minutos después, se presentó personal de la Subcomisaria 79 de Río Negro, informando que el propietario del vehículo, un hombre de 74 años, ya se encontraba radicando la denuncia correspondiente por el robo ocurrido en Cipolletti.

Desde el Ministerio de Seguridad se destacó el trabajo articulado entre las fuerzas de Neuquén y Río Negro, y se reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades operativas para brindar respuestas rápidas y efectivas ante situaciones delictivas.

Asimismo, se enfatizó en el rápido accionar orientada al combate contra el delito y a la protección de bienes y personas. En este sentido, durante la actual gestión se realizaron importantes inversiones en infraestructura, equipamiento y modernización policial, con un presupuesto superior a los 20.000 millones de pesos. Según datos oficiales, estas acciones permitieron reducir en un 31% los delitos contra la propiedad en toda la provincia.