Recibió 7 millones en su cuenta por error, los gastó y ahora no puede devolverlos

Una mujer de Cipolletti se encontró de la noche a la mañana con un depósito llamativo en su cuenta bancaria. Más de siete millones de pesos que no eran suyos, y que ya se los gastó. Ahora enfrenta una causa penal y la presión de tener que devolver cada peso de lo que el banco depositó por error.

Todo comenzó el 23 de abril de este año, cuando una empresa de servicios de ingeniería debía transferirle apenas 73 mil pesos en concepto de cuota alimentaria. Pero un error en los números cambió todo: la transferencia fue de 7.356.734 pesos. Una cifra nada despreciable.

Apenas notaron la equivocación, los responsables de la empresa se movieron rápido para revertir la operación, pero el banco ya no podía hacer nada. La plata estaba en la cuenta y la mujer, lejos de devolverla, la mantuvo en su poder.

Pasaron los días y, ante el silencio, la empresa le envió una carta documento el 5 de agosto, dándole 48 horas para reintegrar el dinero. Pero no hubo respuesta. Nadie devolvió nada. Ante la falta de reacción, presentaron una denuncia penal por retención indebida.

En la audiencia judicial, la fiscal explicó que, si bien el dinero fue transferido legítimamente, la mujer tenía la obligación de devolverlo al tratarse de un error evidente. Por eso fue acusada bajo el artículo 173 inciso 2° del Código Penal, que castiga a quien se apropia indebidamente de bienes o dinero recibido por equivocación.

La mujer, asistida por una defensora pública, escuchó los cargos y no los negó. Dijo que entendía perfectamente de qué se trataba la imputación y aseguró que quiere devolver el dinero, pero que ya no cuenta con los fondos. No explicó en qué los gastó ni qué hizo con ellos.

La Justicia de Cipolletti dio por formulados los cargos y ahora seguirá el proceso hacia un juicio.