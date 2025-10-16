El desubicado comentario de Martín Cirio sobre Thiago Medina tras el accidente: “Parece…”

Martín Cirio, conocido como La Faraona, volvió a quedar en medio de la controversia tras realizar comentarios sobre la apariencia de Thiago Medina. El ex participante de Gran Hermano había estado internado después de sufrir un accidente en moto y, días después de recibir el alta médica, reapareció en redes sociales en un sorteo junto a Daniela Celis. Esta aparición derivó en una ola de reacciones cuando el influencer decidió opinar públicamente.

La imagen del sorteo, que mostraba a Thiago Medina sosteniendo un iPhone 16, se viralizó rápidamente en X. En ese contexto, Martín Cirio citó un comentario y lanzó una serie de expresiones sobre el rostro del joven. Sus dichos fueron señalados como burlas hacia alguien que atravesó una situación delicada y aún continúa recuperándose físicamente.

En su transmisión, La Faraona afirmó que a Thiago Medina “le quedó la cara rara” y empezó a compararlo con estereotipos vinculados a identidades de género y orientación sexual. Entre sus frases, sostuvo que se lo veía “como una mina que se rapó hace poco” y que parecía alguien “con rasgos de mujer pero sin pelo”, lo que generó sorpresa e indignación en quienes escuchaban.

Lejos de detenerse, profundizó sus dichos con términos que muchos calificaron como transfóbicos y misóginos. Habló de “torta primeriza”, mencionó cirugías como mastectomía y vaginoplastia y preguntó “quién es la mujer, Thiago o Pestañela”. Estas expresiones no solo fueron cuestionadas por su tono burlesco, sino también por la falta de empatía hacia una persona que todavía se recupera de un accidente traumático.

El clip con sus declaraciones circuló rápidamente y provocó una catarata de respuestas negativas en las redes. Usuarios de distintas comunidades expresaron su rechazo e hicieron hincapié en la sensibilidad que requiere hablar del cuerpo de otra persona, más aún tras una internación prolongada.

Entre los comentarios en X, algunos apuntaron directamente a la falta de respeto. “Thiago pasó por algo muy grave para que se esté burlando así”, escribió una usuaria indignada. Otros subrayaron que cualquier persona puede lucir distinta después de estar hospitalizada, y cuestionaron que Martín Cirio reaccionara con sarcasmo frente a esa realidad.

No es la primera vez que el influencer enfrenta el repudio público por expresarse de esta manera. En una ocasión anterior, se refirió al cuerpo de Selena Gomez y puso en duda la enfermedad que ella padece. Ahora, muchos usuarios aseguran que se trata de una reiteración de conductas ofensivas y que el impacto de sus palabras no puede minimizarse.

