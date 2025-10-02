“Es una vaga”: Jorge Rial se cansó de Susana Giménez y expuso los secretos que esconde

Los Martín Fierro 2025 dejaron grandes momentos, reconocimientos esperados y, como siempre, polémicas en el aire. Una de ellas llegó de la mano de Jorge Rial, quien usó su micrófono en Radio 10 para cargar sin filtro contra Susana Giménez, flamante ganadora del premio a Mejor Labor en Conducción Femenina. Lejos de sumarse a las felicitaciones, el periodista cuestionó de manera feroz tanto su presente laboral como la forma en que se la sigue valorando en la industria.

El conductor de Argenzuela abrió el debate con sus compañeros de mesa, pero rápidamente pasó del comentario al enojo al escuchar que los elogios por su presente eran desmedidos. Allí lanzó sin rodeos: "Me cansó este jueguito de hacerse la estúpida. Y me cansó que se la perdonamos todas. Y me cansó esta pleitesía que se le hace constantemente a Susana, se le dan premio y no hace un carajo. Se rasca la argolla todo el tiempo. No le gusta laburar porque es una vaga".

En su descargo, Jorge Rial también apuntó de lleno contra LOL: Last One Laughing Argentina, el ciclo que la Diva lleva adelante en la plataforma Prime Video. Con crudeza, aseguró: "Vean el programa de mierda que hace, LOL. Es el peor programa que vi en mi vida, mal conducido. Ella no tiene idea de lo que hace. Si quieren ver cómo no se hace un programa de televisión, vean LOL. Habla mal del país todo el tiempo".

La crítica fue demoledora y el periodista dejó en claro que no tolera el estilo actual de Susana Giménez, ya que le otorgan premios por lo hecho en el pasado. En paralelo, recordó el insólito error que la Diva cometió durante la ceremonia al presentar a Luck Ra y confundirlo con “Ruckauf”. Según él, fue un papelón innecesario: "No podés subir y decir Ruckauf. Dale, loco. Si no lo sabés, no lo nombres. Hasta lo del dinosaurio vivo era divertido".

Lejos de detenerse ahí, Jorge Rial comparó el compromiso de Susana con el de otra figura histórica de la televisión argentina: Mirtha Legrand. En tono lapidario, marcó la diferencia entre ambas: "Todos los fines de semana hace un programa, está informada. A mí no me parece gracioso. A mí Susana Giménez me causa menos gracia que un desalojo".

El comentario no tardó en replicarse en redes sociales, donde seguidores y detractores de Susana Giménez debatieron sobre si realmente la Diva sigue vigente o si su figura vive más del recuerdo que de la actualidad. Lo cierto es que las palabras de Jorge Rial reavivan una grieta sobre si hay que seguir premiando por lo que hicieron o si sólo hay que evaluar la actualidad.