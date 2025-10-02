Netflix presenta su nueva miniserie ‘Incontrolables’ (título original Wayward), un thriller psicológico que combina misterio, drama social y elementos relacionados con sectas. La producción se inspira en los controvertidos internados para adolescentes con problemas de conducta que operan en Norteamérica.

La historia se desarrolla en la Academia Tall Pines, un internado que aparenta ser un refugio idílico en un pequeño pueblo tranquilo, pero que en realidad funciona como un centro para “reformar” a jóvenes con dificultades conductuales. La serie expone las sombras de esta industria a través de relatos basados en experiencias reales.

Mae Martin, quien no solo creó la serie sino que también protagoniza, se basó en el testimonio de una amiga enviada a uno de estos internados durante su adolescencia para construir la narrativa que desnuda prácticas cuestionables y abusos.

La trama avanza en dos líneas paralelas que convergen: por un lado, la investigación policial encabezada por el agente Alex Dempsey, quien se muda al pueblo con su esposa embarazada, Laura. Alex comienza a sospechar de la Academia Tall Pines y de su enigmática fundadora, Evelyn, interpretada por Toni Collette, y descubre una red de secretos y oscuros acontecimientos.

Por otro lado, se sigue la historia de dos jóvenes internas, Abbie y Leila, que se han unido con la promesa de no separarse y que planean escapar del internado. Su intento las lleva a colaborar con Alex para revelar las verdades ocultas sobre las terapias y abusos que sufren dentro de la institución.

‘Incontrolables’ aborda temas profundos como el poder y la manipulación, el conflicto generacional y el trauma psicológico, cuestionando hasta qué punto las personas están dispuestas a entregar su control a quienes aseguran brindar seguridad y sanación.