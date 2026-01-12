El lago Nonthué, uno de los espejos de agua más imponentes y fríos de la cordillera neuquina, fue escenario este domingo de una situación que despertó bronca y malestar. Un hombre que se encontraba navegando en kayak bajo los efectos del alcohol quedó en peligro y tuvo que ser rescatado de urgencia.

El episodio no solo volvió a encender alarmas por la falta de responsabilidad en actividades acuáticas, sino también por las consecuencias directas que este tipo de conductas tiene sobre los equipos que deben intervenir para evitar una tragedia.

Alcohol y agua: una combinación que terminó en rescate

El hombre había consumido alcohol en exceso antes de ingresar al lago. A bordo de un kayak, comenzó a tener dificultades para mantenerse a salvo en un entorno que, por sus características naturales, no admite errores ni descuidos.

La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un riesgo concreto, lo que obligó a activar un operativo de rescate para asistirlo y sacarlo del agua. La intervención evitó un desenlace mucho más grave.

Un lago que no perdona imprudencias

El Nonthué es un lago de origen glaciar, de aguas frías y profundas, ubicado en el departamento Lácar y conectado al lago Lácar por un estrecho pasaje natural. Forma parte de la cuenca alta del río Valdivia y se encuentra dentro del Parque Nacional Lanín, a unos 50 kilómetros de San Martín de los Andes.

Su belleza natural convive con condiciones que exigen respeto absoluto: temperaturas bajas, cambios repentinos y sectores de difícil acceso. Navegar en estas aguas sin lucidez ni preparación multiplica el peligro.

El riesgo invisible: poner a otros en peligro

Más allá del rescate en sí, el hecho generó fuerte rechazo por un aspecto que suele quedar en segundo plano: cada intervención expone al personal de rescate a situaciones límite que podrían evitarse.

Ingresar a un lago de montaña alcoholizado no es solo una decisión personal. Es una conducta que arrastra a otros a un escenario de riesgo innecesario y obliga a desplegar recursos humanos y materiales para evitar consecuencias fatales.

Un episodio que vuelve a encender el enojo

El caso del lago Nonthué se suma a una seguidilla de incidentes marcados por la imprudencia en ambientes naturales. En pleno verano, con mayor afluencia turística y actividades recreativas, el agua vuelve a ser escenario de decisiones irresponsables que generan indignación.

La postal final deja una sensación amarga: un rescate que se pudo evitar, un entorno natural subestimado y un enojo creciente frente a conductas que ponen en jaque la seguridad propia y ajena. En lagos y ríos de la Patagonia, el respeto no es opcional.