El último fin de semana dejó una postal tan repetida como preocupante en la capital de Neuquén: balnearios repletos, calor extremo y un río Limay que volvió a ser escenario de rescates desesperantes. Más de 70 mil personas eligieron las costas para aliviar las altas temperaturas, pero el descanso estuvo atravesado por situaciones de alto riesgo que mantuvieron en alerta permanente a los equipos de emergencia.

El Operativo Balneario, desplegado por el municipio, trabajó sin pausa durante toda la semana y reforzó su presencia durante el fin de semana, cuando la afluencia fue masiva y constante desde temprano hasta entrada la noche.

Cifras que encienden alarmas

Entre lunes y domingo se contabilizaron 51 rescates y más de 2.200 acciones preventivas, un número que marca uno de los picos más altos de la temporada. Las intervenciones se concentraron en los balnearios Albino Cotro, Sandra Canale, Gustavo Fahler, Valentina Brun de Duclot y Solalique, además de sectores anexos donde muchas personas se acercan por fuera de las zonas más controladas.

El operativo contó con 163 guardavidas, patrullajes terrestres y un fuerte dispositivo náutico con motos de agua, cuatriciclos y embarcaciones, lo que permitió actuar con rapidez ante cada emergencia.

Un rescate múltiple que terminó en el hospital

El momento de mayor tensión se vivió el domingo en el balneario Sandra Canale. Tres mujeres quedaron en una situación crítica dentro del río y debieron ser rescatadas en simultáneo. Una de ellas fue sacada inconsciente del agua y asistida de urgencia por una ambulancia convocada desde el operativo municipal.

“El rescate fue rápido, pero la situación fue muy delicada”, explicó el director del Operativo Balneario, Gabriel Rambado, al relatar lo ocurrido. La mujer fue trasladada al hospital Castro Rendón para controles, con signos vitales y en estado de shock.

Un gomón a la deriva y horas de preocupación

Ese mismo domingo, ya en la tarde-noche, otro episodio mantuvo en vilo a los guardavidas. Un gomón que descendía por el río sin aviso previo obligó a iniciar un operativo de búsqueda, en un horario complejo y con visibilidad reducida.

Finalmente, las personas lograron salir del agua antes de llegar a la zona de la península Hiroki, pero la situación expuso nuevamente el riesgo de navegar sin informar y fuera de los horarios recomendados.

Niños heridos y asistencias constantes

El fin de semana también dejó varios incidentes en la costa. Un niño sufrió un fuerte golpe en la cabeza contra una piedra en Solalique y otro menor, de 10 años, fue pateado por un caballo en la zona de Valentina, cerca de las 21 del domingo. Ambos fueron asistidos y derivados para controles médicos.

A esto se sumaron picaduras de avispas y múltiples intervenciones preventivas para evitar que personas ingresaran a zonas peligrosas del río.

Balnearios colmados y un operativo al límite

“Mucha, mucha gente”, resumió Rambado al describir el escenario que se repitió durante todo el fin de semana. Desde el operativo remarcan que el trabajo no se limita al horario pico: la cobertura se mantiene hasta que cada sector queda despejado y en condiciones seguras.

Mientras continúan las altas temperaturas, el municipio sostiene el despliegue de seguridad y servicios complementarios como el Cole al Río, que facilita el acceso ordenado a los balnearios desde distintos puntos de la ciudad.

El saldo del fin de semana deja una mezcla de alivio y malestar: no hubo víctimas fatales, pero sí decenas de rescates y situaciones que pudieron terminar en tragedia. El río Limay volvió a demostrar que no admite descuidos, y que cada jornada de calor extremo exige máxima responsabilidad dentro y fuera del agua.