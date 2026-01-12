La ceremonia de los Globos de Oro 2026 tuvo uno de sus momentos más comentados cuando Nikki Glaser apuntó directamente a Leonardo DiCaprio con una broma que no pasó desapercibida. En el salón del The Beverly Hilton Hotel, repleto de figuras del cine y la televisión, la humorista lanzó un comentario que rápidamente se volvió viral y dejó al actor en el centro de todas las miradas.

Durante su monólogo, Nikki Glaser destacó la trayectoria de Leonardo DiCaprio con una frase filosa: “Lo más impresionante es que has conseguido todo esto antes de que tu novia cumpliera 30”. La reacción del protagonista de Titanic fue inmediata y quedó registrada por las cámaras, generando risas entre los presentes y un aluvión de comentarios en redes sociales.

Minutos antes, la presentadora ya había interactuado con Leonardo DiCaprio desde el escenario al recordarle una vieja entrevista de los años 90. “¿La pasta sigue siendo tu comida favorita?”, le preguntó Nikki Glaser. El actor respondió con un escueto “Sí”, lo que volvió a despertar aplausos y carcajadas en el público del The Beverly Hilton Hotel.

El comentario sobre la vida sentimental de Leonardo DiCaprio se instaló rápidamente como uno de los temas de la noche. Usuarios de X, Instagram y TikTok replicaron el fragmento una y otra vez, analizando cada gesto del actor y celebrando el humor directo de Nikki Glaser en los Globos de Oro 2026.

La jornada había comenzado con la llegada de Nikki Glaser a la alfombra roja, donde lució un vestido rosa sin tirantes y posó sonriente ante los fotógrafos. A minutos de iniciar la gala de los Globos de Oro, la comediante se mostró relajada y confiada, lista para volver a conducir uno de los eventos más importantes de Hollywood.

Esta edición de los Globos de Oro marcó la segunda vez que Nikki Glaser asumió la conducción, luego de haber hecho historia el año anterior al ser la primera mujer en hacerlo en solitario. En diálogo con TODAY, la humorista destacó la recepción positiva que tuvo su debut y cómo eso influyó en su regreso.

Para preparar el monólogo, Nikki Glaser repitió el método que ya le había dado resultado: trabajar con el mismo equipo y probar los chistes en distintos clubes antes de la gala. Según contó a Variety, solo debió modificar una broma por un tema de ubicación de los invitados.

El regreso de Nikki Glaser como anfitriona se vivió con atención y expectativa entre las celebridades. Su estilo frontal, cargado de referencias a la vida privada de las estrellas, volvió a dejar huella y convirtió su cruce con Leonardo DiCaprio en uno de los momentos más recordados de los Globos de Oro 2026.