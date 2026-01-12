La escena política y la farándula volvieron a cruzarse cuando se confirmó la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, una ruptura que cerró un vínculo de más de una década y abrió, casi de inmediato, un terreno fértil para versiones, conjeturas y nombres propios. Entre ellos, el de Juana Viale comenzó a circular con fuerza, impulsado por comentarios mediáticos y silencios estratégicos que alimentaron la intriga.
El rumor surgió a partir de versiones instaladas en C5N, donde se habló de un supuesto acercamiento entre Mauricio Macri y Juana Viale que se habría dado en un plano estrictamente reservado. Sin confirmaciones oficiales ni desmentidas contundentes, el vínculo quedó flotando en el terreno de lo no dicho, amplificado por el contexto sensible de la reciente separación.
En ese clima, cobraron un nuevo peso las palabras que la nieta de Mirtha Legrand había pronunciado unos días atrás en una entrevista con La Nación, realizada antes de que su nombre quedara asociado a Mauricio Macri. Leídas hoy, esas declaraciones funcionan casi como una radiografía de su posicionamiento afectivo, más allá de cualquier apellido que se le acerque.
En ese marco, la conductora fue tajante al marcar una frontera personal que no está dispuesta a cruzar por amor: “No podría renunciar a deseos propios y personales; soy curiosa, me gusta indagar, cuestionar, salir del lugar de confort constantemente, me costaría mucho postergarme”.
Juana Viale también se refirió a la imagen que el afuera construyó sobre ella, asociada a una mujer que siempre avanzó según sus propias convicciones. Al repasar su historia, sumó matices y contexto, especialmente ligados a la maternidad y a decisiones que marcaron etapas de su vida: “Sí, aunque fui madre muy joven y durante muchos años, prioricé mi maternidad e irme a vivir en pos de mis hijos, pero fui buscando esos espacios donde poder realizarme”.
La idea de pareja, lejos de aparecer como un refugio absoluto, fue planteada por Juana Viale como un espacio que no debería implicar renuncias identitarias. En una definición que hoy vuelve a circular con fuerza, afirmó: “Me parece tan corta la vida para postergar algo por otra persona. Aunque seguramente valga mucho, pero nadie vale tanto como uno mismo. Son decisiones que cuestan caro”.
Mientras tanto, Mauricio Macri optó por el silencio frente a las versiones que lo vinculan con Juana Viale, del mismo modo que Juliana Awada se mantuvo al margen de cualquier comentario público tras la confirmación de la separación. Esa ausencia de voces oficiales termina potenciando cada gesto previo, cada frase recuperada y cada interpretación posible.