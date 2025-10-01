Durante su estadía en España para el Festival de Cine de San Sebastián, Lali Espósito se mostró abierta y sincera en una entrevista televisiva, abordando sin tapujos aspectos de su vida sexual junto a Pedro Rosemblat. Al mismo tiempo, imágenes de la pareja en el evento encendieron especulaciones sobre posibles tensiones en su relación.

En el programa español La Revuelta, conducido por David Broncano, Lali respondió con naturalidad a la pregunta sobre su actividad sexual reciente: "Muchísimas, porque mi novio está acá. Hola, mi amor. Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos. Estás muy cómodo y muy contento". La audiencia reaccionó con risas, mientras Rosemblat, presente entre el público, admitió ser "bastante más pudoroso que Lali".

La charla también incluyó reflexiones sobre la carrera artística de Lali, quien recordó haber comenzado en la televisión cuando tenía apenas 10 años. Se definió como una "niña esclava de la televisión" y destacó que, a diferencia de quienes se estancan en la fama juvenil, ella logró consolidarse como artista adulta eligiendo proyectos con criterio.

Respecto a su tiempo en el festival, Lali comentó: "Yo estuve diez días en el festi de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a pajas hasta que él llegó. Yo soy una tipa sincera". Cerró su intervención con un efusivo "¡Viva el amor!", provocando la risa del público.

Ruido en la pareja

A pesar de las confesiones y la complicidad mostrada en público, las imágenes captadas durante el festival despertaron inquietudes en las redes sociales. Usuarios analizaron el lenguaje corporal de la pareja, señalando que "él se inclina, ella está firme" y que "ella reafirma su liderazgo con la mano por encima de la suya". Surgió incluso la llamada "Teoría de la Línea Verde", que interpreta la postura recta como signo de dominio y la inclinación como sumisión en fotografías de parejas.

Lali y Pedro: confesiones y rumores de crisis.

Las especulaciones sobre una posible crisis se intensificaron con comentarios que dudan de la continuidad del vínculo: "Estos no llegan al verano, no por mala leche, sino porque se siente una vibra rara". Sin embargo, también hubo momentos donde la pareja mostró armonía, compartiendo brindis con amigos, paseos y descansos en el hotel, evidenciando una coordinación estética y cierta complicidad.

Mientras Lali continúa expandiendo su carrera internacional y mantiene un manejo cuidadoso de su vida privada, Pedro Rosemblat adopta una actitud más reservada y prudente. Por ahora, su relación se exhibe entre risas, confesiones provocativas y miradas que invitan a la interpretación más allá de las palabras.