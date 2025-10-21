Maxi López volvió al país y reveló por qué no planea quedarse: ¿qué pasará con Masterchef?

Después de varias semanas de ausencia, Maxi López volvió a aterrizar en la Argentina y habló por primera vez sobre los motivos de su viaje relámpago a Europa. El exfutbolista, que forma parte de MasterChef Celebrity (Telefe), aclaró las versiones que circularon en torno a su salida del programa y explicó cómo será su futuro inmediato entre el reality y su vida familiar en Suiza.

Recién llegado de un vuelo de más de quince horas, el exjugador se comunicó con los ciclos Intrusos y Bondi Live y dejó en claro que su regreso al país estaba previsto desde hace tiempo. “El viaje ya estaba planeado, estuve tres semanas acá y necesitaba volver. Quería ver a mi bebé Elle”, aseguró. Además, contó que aprovechó su estadía en Suiza para acompañar a Daniela Christiansson, quien atraviesa los últimos meses de embarazo, y también para practicar recetas nuevas junto a ella: “Cocinamos mucho, fue una forma de estar en familia y de entrenar para el programa”.

Maxi López explicó que su salida momentánea de MasterChef coincidió con algunos temas personales, entre ellos un accidente doméstico que sufrió Daniela. “Está bien, fue algo menor. No la dejé sola, los primeros seis meses estuvimos juntos. Estos viajes son parte del camino”, aclaró. Y agregó que también se tomó unos días para visitar a sus hijos mayores, a quienes no veía desde enero.

El exfutbolista se refirió a los rumores que sugerían un trato especial por parte de la producción del reality. “No tengo ningún privilegio, todo lo contrario. Debo ser uno de los pocos que vive a 15 horas en avión. Mi vida está allá, con mi mujer embarazada y mis cosas personales. Vine, acepté el desafío y lo estoy disfrutando, pero no es fácil”, afirmó.

Consultado sobre su continuidad en el programa, Maxi López fue prudente: “No está definida mi salida. Todo dependerá de cómo evolucione el embarazo. Si sigue todo bien, puedo quedarme; si no, voy a viajar porque obvio que quiero estar en el nacimiento de mi hija”. Además, contó que el parto será por cesárea y que deberán coordinar fechas con Telefe: “Va a ser todo muy programado, pero voy a estar ahí como estuve con todos mis hijos”.

Con tono sincero, reconoció que la distancia con su familia no es sencilla: “Es la primera vez que paso cuatro semanas lejos de mi hija. Me cuesta, como me cuesta con mis otros hijos también. Vivo repartido, con el corazón un poco allá y un poco acá. Me toca tomar aviones, es lo que me toca”.

Así, Maxi López despejó rumores y dejó en claro que su salida del país no fue intempestiva, sino parte de una rutina familiar que busca equilibrar su nueva faceta televisiva con su rol de padre y pareja.