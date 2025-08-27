Se filtró la foto de Fabiola Yáñez junto a su nuevo novio en España: ¿quién es él?

La vida de Fabiola Yáñez cambió por completo desde que denunció a Alberto Fernández y se instaló en Madrid. Lejos de la política y de la exposición que supo tener en la Argentina, se instaló en Europa, donde optó por mantener un perfil discreto. Sin embargo, en las últimas horas, volvió a estar en boca de todos. Es que se filtraron fotos en las que aparece acompañada por un nuevo hombre, con quien compartió una salida en una de las zonas más exclusivas de la capital española.

La primicia la dio Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde presentó las postales que dejaron sin palabras a más de uno. Según relató, Fabiola Yáñez fue vista caminando de la mano por la calle Serrano, un punto emblemático de Madrid donde las marcas de lujo marcan tendencia. Lo que llamó la atención no fue solo su compañía, sino la complicidad evidente que mostraban en cada gesto.

El periodista aclaró que el material llegó gracias a un fotógrafo español que la reconoció y no dudó en capturar el momento. “Estas fotos me llegan de un fotógrafo español que cuando la vio a esta famosa no dudó en escribirme. La famosa enamorada y ahora lo vas a ver es la ex primera dama, Fabiola Yáñez, ex del presidente Alberto Fernández”, sostuvo Etchegoyen.

Pero la postal más comentada no fue la caminata, sino la cena romántica que compartieron. Según se reveló, el encuentro tuvo lugar en The Library Wine Boutique and Cuisine, un restaurante de lujo donde el cubierto ronda entre 70 y 100 euros. Vestidos de manera elegante, Fabiola Yáñez y su acompañante fueron retratados sonrientes, en un clima que no deja dudas sobre la cercanía que los une.

“Tengo mucho dato para darte de la romántica noche de Fabiola con este hombre. A mí me dicen que es el nuevo hombre de su vida porque mucha charla risueña y se daban la mano cuando caminaban juntos. Fueron a cenar a un lugar muy top que se llama The Library Wine Boutique and Cuisine. Estamos hablando de un cubierto que sale entre 70 y 100 euros per cápita”, aseguró el periodista.

Y agregó: “A los dos se los ve muy elegante. Me cuenta la persona que me envía las fotos que las miradas eran de complicidad absoluta. La producción de este programa intentó dar con el nombre del hombre pero no podemos asegurar esto. Uno intento hablar con Fabiola pero no obtuve respuesta hasta el momento”.

Por lo pronto, es un hecho que ella se encuentra enamorada y volvió a apostar al amor. Sin embargo, aún es una incógnita quién es el hombre que la acompaña. Pese a esto, el hecho de que las imágenes se hayan viralizado es lo que invita a pensar que no falta mucho para descubrir quién es él.