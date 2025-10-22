La China Ansa fue madre por segunda vez y reveló el nombre de su hijo

La felicidad se hizo sentir en las redes con el anuncio de que la China Ansa se convirtió nuevamente en mamá. La periodista y conductora celebró la llegada de su segundo hijo junto a su pareja, el exfutbolista Diego Mendoza, y compartió un mensaje que rápidamente se llenó de cariño por parte de sus seguidores.

Desde la clínica, la China Ansa publicó un video lleno de ternura en el que se la puede ver besando la diminuta manito de su recién nacido. La imagen, acompañada de palabras simples pero cargadas de emoción, reflejó a la perfección el momento que está viviendo.

“Llegaste, Rafi. Locos de amor por vos, bebito. Multiplicaste todo y lo potenciaste”, escribió en el posteo que cosechó miles de likes y comentarios en pocos minutos. La dulzura del mensaje y la mirada de la conductora en el video conmovieron a todo aquel que lo vio.

En el mismo texto, la China Ansa reveló los detalles del nacimiento de su hijo, un dato que muchos de sus seguidores esperaban con ansias. “Bienvenido, RAFAEL. 21/10/2025, 12.45 pm, 3.080 kg. Te amamos, mi vida”, expresó junto a un emoji de corazón, confirmando así el nombre elegido para el nuevo integrante de la familia.

El pequeño Rafael llega para acompañar a su hermana mayor, India, fruto de la misma relación. La conductora ha compartido en varias oportunidades momentos de su vida familiar, y esta vez no fue la excepción: su publicación transmitió una mezcla de amor, gratitud y emoción pura.

En cuestión de horas, figuras del espectáculo, colegas y amigos inundaron los comentarios con mensajes de felicitación. “Felicitaciones, familia hermosa”, “Qué alegría más grande” y “Bienvenido, Rafi”, fueron algunos de los tantos mensajes que aparecieron bajo la publicación.

El nacimiento del pequeño fue una bocanada de ternura en redes sociales, donde la conductora recibió una lluvia de corazones y palabras cálidas. Muchos de sus seguidores destacaron la paz y la felicidad que transmite en este nuevo capítulo de su vida.

Con la llegada de Rafael, la familia se agranda y el amor también. La China Ansa atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida, celebrando la maternidad con la misma naturalidad y emoción que siempre la caracterizaron.