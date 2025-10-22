Giró en “U”, chocó a una motociclista y le arruinó la vida: fue imputada

Durante una audiencia realizada este miércoles, el Ministerio Público Fiscal, representado por el asistente letrado Manuel González, formuló cargos contra una mujer identificada como M.M.M., por el delito de lesiones graves culposas en calidad de autora, en el marco de un siniestro vial ocurrido en noviembre de 2022 en Junín de los Andes.

Según la acusación, el hecho tuvo lugar el 7 de noviembre de 2022, alrededor de las 22:10, cuando la imputada conducía un Fiat Mobi por la Ruta Nacional 40, en dirección norte–sur. Al llegar a la altura de la calle Los Ñires, realizó una maniobra de giro en “U” sin advertir la circulación contraria e invadió el carril opuesto, donde impactó de frente con una motocicleta Yamaha 125 cc que era conducida por una mujer.

El choque fue brutal. La víctima sufrió fracturas múltiples en ambas manos, fractura expuesta de tibia y peroné, amputación parcial de dos dedos del pie izquierdo y una debilitación permanente del miembro inferior izquierdo, entre otras lesiones. El diagnóstico médico determinó 90 días de inutilidad para sus tareas habituales, además de secuelas físicas irreversibles.

Durante la audiencia, la querella adhirió en su totalidad a la formulación de cargos, mientras que la defensa de la conductora no presentó objeciones y manifestó su voluntad de buscar nuevamente una salida alternativa al conflicto.

El caso ya había pasado dos veces por instancias de mediación, sin que se lograra un acuerdo entre las partes, por lo que finalmente se avanzó hacia la formulación de cargos.

El juez de garantías Ignacio Pombo tuvo por acreditada la acusación del Ministerio Público Fiscal, fijó un plazo de investigación de dos meses y concedió a la imputada el beneficio de litigar sin gastos.