El Teatro Negro de Praga llega a la región con funciones en Neuquén y Cipolletti

El Teatro Negro de Praga, el original creado en 1961 por Jirí Srnec, llega a la región con una nueva gira que incluye presentaciones en Casino Magic de Neuquén y en el Complejo Cultural de Cipolletti. El espectáculo “Antología” reúne distintos fragmentos de las obras más emblemáticas del grupo, combinando pantomima, música e ilusiones visuales.

En diálogo con el programa Tardes de Primera que se emite por CN 24/7 Canal de noticias, Isis Srnec, hijo del fundador y actual director del elenco, se refirió al legado familiar y a la vigencia de esta innovadora técnica teatral que revolucionó el arte escénico: “Nuestro grupo fue el primer teatro negro en el mundo. Mi papá inventó esta técnica en 1961. Lo que mostramos en esta gira es una antología, con sketches de los años 60, 70 y 80. En nuestro teatro hay actores visibles y objetos fluorescentes que parecen moverse solos, creando un diálogo sin palabras donde la música lleva la historia”.

Desde Praga, donde se encontraba ensayando con nuevos integrantes, Srnec compartió también un recorrido espontáneo por lugares emblemáticos de su ciudad, como el Puente de Carlos y el Muro de John Lennon. Emocionado, recordó: “Estoy justo frente a la iglesia donde fue despedido mi padre. Es una casualidad hermosa poder hablar desde aquí sobre lo que él creó y que hoy seguimos llevando por el mundo”.

El Teatro Negro de Praga, que ha recorrido escenarios de más de 70 países, continúa fascinando al público con su estilo único que combina sombras, luz y movimiento. Las entradas para las funciones en Neuquén y Cipolletti están disponibles en www.Entrada1.com.

Mira la entrevista completa: