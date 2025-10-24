Mercedes Ninci reveló qué sustancias había en el cuerpo de Lourdes Fernández

Tras horas de angustia y confusión, el paradero de Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, fue finalmente confirmado por la Policía de la Ciudad. La cantante fue hallada el jueves por la noche en el departamento de su pareja, Leandro García, ubicado en el barrio porteño de Palermo, poniendo fin a una jornada marcada por la incertidumbre.

La noticia de su aparición trajo alivio, pero también nuevas preguntas. Fue Mercedes Ninci quien, a través de Radio Mitre, brindó detalles sobre el estado de salud de Lourdes Fernández y el contenido de su historia clínica, luego de que su madre denunciara su desaparición tras veinte días sin contacto alguno.

Según relató la periodista, Lourdes permaneció internada en el Hospital Fernández, pero decidió retirarse por voluntad propia alrededor de las 2:30 de la madrugada, acompañada por una amiga. “Se fue contra todo pronóstico, por sus propios medios”, explicó Mercedes Ninci, sorprendida por la decisión de la cantante.

En la emisión radial, la periodista leyó fragmentos del informe médico, donde se detallan los hallazgos que despertaron preocupación. “La paciente refiere consumo de cocaína y alcohol. Alcoholemia negativa. Consumo de benzodiazepina por insomnio. Refiere haber abandonado su tratamiento psicoterapéutico”, señaló.

La historia clínica también indicaba que Lourdes Fernández ingresó al hospital con dolor de garganta y fue tratada con antibióticos. Los médicos, según el parte, no detectaron golpes visibles ni signos de violencia física, algo que llamó la atención considerando las denuncias que apuntaban a un posible caso de maltrato.

Ninci remarcó que la artista “recibió el alta médica de la guardia y se retiró acompañada de una amiga”, sin presentar lesiones. De esta manera, se desestimaron las versiones que indicaban que podría haber sufrido agresiones antes de ser encontrada.

Por otro lado, Mercedes Ninci informó que Lourdes habría decidido cortar comunicación con su madre, quien radicó la denuncia por desaparición. “Aparentemente no quiere saber nada de ella”, expresó.

Mientras tanto, Leandro García, su pareja, continúa detenido luego de la denuncia realizada por Lissa Vera, también integrante de Bandana. El caso sigue generando repercusiones y nuevas líneas de investigación a medida que se conocen más detalles sobre lo ocurrido.