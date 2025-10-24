Cómo está de salud Lourdes Fernández luego de ser internada

El caso de Lourdes Fernández, reconocida vocalista del grupo Bandana, generó conmoción en las últimas horas luego de que su madre denunciara su desaparición y expresara su preocupación por su seguridad. La denuncia fue presentada el miércoles 22 de octubre, cuando Mabel López aseguró desconocer el paradero de su hija desde el 4 del mes y señaló que podría encontrarse con su expareja, Leandro García Gómez, a quien había denunciado anteriormente por violencia de género.

La noticia se difundió rápidamente en los medios, y la búsqueda de la artista se convirtió en un tema de interés público. Horas después, Lourdes Fernández apareció en un video donde aseguraba estar bien, aunque su aspecto y su forma de hablar generaron inquietud. El registro, lejos de llevar tranquilidad, despertó más preguntas sobre su verdadero estado y sobre el lugar en el que se encontraba.

Mientras tanto, la atención se centraba en la vivienda del barrio porteño de Palermo, donde había convivido con García Gómez. En el entorno de la artista crecía la preocupación y las especulaciones, ya que se desconocía si Lourdes seguía allí o si había sido trasladada a otro lugar.

Finalmente, en la noche del jueves, las autoridades confirmaron lo que se temía: Lourdes Fernández fue encontrada en el interior del domicilio, en un delicado estado de salud. La situación obligó a intervenir de inmediato a los equipos médicos y a las fuerzas de seguridad, quienes también hallaron a su expareja en el lugar.

Según trascendió, la cantante fue hallada tendida en una cama y presentaba signos compatibles con una sobredosis. El hombre, en tanto, habría intentado ocultarse dentro de un placard, pero fue detenido poco después del allanamiento.

La periodista Yanina Latorre brindó detalles sobre lo sucedido, revelando que la artista estaba “en estado crítico, con riesgo de vida” y que su deterioro físico era evidente. Lourdes fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández, donde recibió atención médica especializada.

Pasadas las 22:30, Lourdes Fernández quedó internada bajo observación y su expareja fue puesta a disposición de la Justicia. La preocupación por su salud se mantuvo durante toda la noche, mientras los medios seguían de cerca su evolución.

En las primeras horas del viernes, finalmente se confirmó que Lourdes Fernández fue dada de alta. Actualmente, se encuentra bajo el cuidado de su familia, en un entorno controlado y de resguardo. Aunque su estado genera alivio, todavía no se conocen detalles sobre su recuperación ni sobre los pasos judiciales que seguirán tras el dramático episodio.