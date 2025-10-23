Una comedia policial llega a Neuquén con humor, intriga y una puesta impecable

La compañía Bla Bla & Cía. presenta “Modelo Vivo Muerto”, una comedia policial tan ingeniosa como absurda que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos teatrales del país. Ganadora de múltiples premios y con más de 170 funciones realizadas en distintas ciudades de Argentina y Uruguay, la obra continúa cosechando elogios del público y la crítica.

Durante el examen final de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo aparece misteriosamente sin vida. Lo que parecía un ejercicio académico se convierte en una insólita investigación criminal dentro de la institución, donde profesores, alumnos y personal se ven envueltos en interrogatorios tan disparatados como reveladores. Con un tono de humor ácido y un ritmo vertiginoso, “Modelo Vivo Muerto” parodia las convenciones del policial clásico y pone en escena el talento colectivo de Bla Bla & Cía., reconocida por su originalidad y su estilo inconfundible.

Convocados por la Sala Caras y Caretas, los integrantes de la compañía —conocidos por sus espectáculos de varieté— se animaron en 2023 a crear por primera vez una obra en formato clásico de tres actos. Bajo la dirección de Francisca Ure y con la colaboración en dramaturgia de Gustavo Lista, nació “Modelo Vivo Muerto”, una pieza que combina humor, teatro físico y una cuidada estética visual.

La obra obtuvo destacados reconocimientos, entre ellos los Premios Martín Fierro Teatro 2025 a Mejor Obra de Teatro Off y Mejor Música Original (Sebastián Furman), además de múltiples nominaciones en categorías de actuación, vestuario y escenografía. También fue premiada en los María Guerrero 2023 y Teatro del Mundo 2023, consolidándose como una de las producciones más premiadas de la escena independiente reciente.

¿Quiénes integran el equipo?

Intérpretes: Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups y Carola Oyarbide

Dirección: Francisca Ure

Música original: Sebastián Furman

Colaboración en dramaturgia: Gustavo Lista

Duración: 90 minutos

Edad sugerida: +13 años