Por qué se suspendió la gala de eliminación de este domingo en Masterchef Celebrity

Los fanáticos de MasterChef Celebrity esperaban una noche de eliminación cargada de tensión para saber qué famoso no continuará en el reality de cocina. Sin embargo, ese entusiasmo que se empezaba a normalizar durante los domingos por la noche sufrió un cambio. Ocurre que Telefe decidió reacomodar su grilla tras la transmisión del partido entre Racing y Flamengo, y el cambio impactó de lleno en el reality más visto del canal.

El encuentro deportivo, emitido el miércoles pasado, desplazó un capítulo completo del ciclo culinario y obligó a la producción a correr todas las instancias una jornada. Por eso, este domingo 26 de octubre no habrá eliminación: la competencia continuará con una “gala de última chance”, en la que sólo uno de los participantes logrará salvarse del delantal negro.

Recién el lunes 27, en el horario habitual de las 22, se definirá quién abandona la cocina más famosa del país. La medida busca mantener el orden de los desafíos semanales y garantizar que cada etapa tenga el desarrollo completo previsto en la competencia.

Vale recordar que en el último programa se desempeñaron los participantes con mejor rendimiento. Allí, Valentina Cervantes logró quedarse con la medalla de oro por ser el mejor plato del día, mientras que el Peque Schwartzman, que se quedó con la plateada. Asímismo, quien no tuvo suerte fue Ian Lucas, quien se jugará su estadía en el reality el próximo lunes debido a que su plato fue el más flojo.

En lo que respecta al cambio, generó expectativa entre los seguidores del programa, que ya especulan en redes sobre quién podría quedar afuera. Los fanáticos celebraron la decisión de Telefe de no suprimir ninguna emisión, sino de estirar la semana con un capítulo adicional, algo que también promete un rating alto para la noche del lunes.

Con la programación ajustada, MasterChef Celebrity mantiene su ritmo habitual y suma un nuevo ingrediente a la competencia: la incertidumbre extendida. La “última chance” promete ser un episodio intenso, donde la estrategia y los nervios definirán quién logra seguir cocinando y quién deberá afrontar la tan temida gala de eliminación que podría dejarlo fuera del show.