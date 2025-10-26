La escalofriante confesión de Mirtha Legrand en pleno programa: “Tengo miedo a…”

Con 98 años y más de ochenta frente a las cámaras, Mirtha Legrand todavía logra sorprender con sus confesiones más sinceras. En medio de una emisión reciente de La Noche de Mirtha, la conductora abrió su corazón y habló de un tema del que pocas veces se había animado a profundizar: el miedo.

Con la naturalidad de quien no necesita demostrar nada, la Chiqui reconoció que hay un ámbito del espectáculo que le sigue generando respeto… y temor. “No me gusta hacer teatro. Tengo miedo de salir al escenario”, reveló con una honestidad que conmovió a sus invitados.

Lejos de minimizarlo, explicó con detalle esa sensación que la acompaña desde siempre. “Tengo miedo de tropezar, de caerme, de olvidarme las letras”, reconoció. Y enseguida aclaró que no se trata de desinterés, sino de admiración profunda: “Le tengo respeto, me da miedo. Me gusta mucho verlo”.

Mirtha Legrand recordó que, aunque su carrera estuvo marcada por el cine y la televisión, el teatro siempre le generó una mezcla de fascinación y distancia. “Es muy difícil el teatro. En cine se puede cortar, repetir la escena. Es otra historia”, expresó la conductora, recordando los años en que su esposo, el recordado Daniel Tinayre, la dirigía con precisión y paciencia.

Entre risas, también trajo a la memoria una de sus pocas incursiones sobre las tablas: “Y me fue bien siempre. Mirá, yo hice una obra que se llamaba 40 quilates. Ahí debutó Arnaldo André, que estuvo en cartelera más de un año, en el teatro Grand Splendid”.

Sin embargo, el recuerdo no alcanzó para vencer esa incomodidad que la acompaña cuando se imagina frente al público. “Me intimida el público que está ahí, tenés que gustarles. Ay, a ver cómo está, está gorda, está flaca, está linda, está fea. Te juzgan ahí directamente”, confesó entre gestos de nerviosismo y humor.

Esa mezcla de vulnerabilidad y lucidez volvió a mostrar la esencia de Mirtha Legrand: una mujer que, incluso después de décadas en la cima, conserva el respeto por el oficio y la humildad de reconocer sus miedos. Su sinceridad recordó que, detrás del brillo y las luces, también hay una artista que todavía se emociona al enfrentarse al aplauso del público.