Sabrina Rojas filtró secretos de Cristian Castro y contó lo más extraño que pide en la intimidad

Sabrina Rojas volvió a dar que hablar con una serie de revelaciones sobre Cristian Castro, esta vez durante su participación en Pasó en América. Como suele suceder en su ciclo, los integrantes y sus invitados debatían sobre temas de actualidad cuando, tras ver un material sobre el cantante mexicano, la actriz recordó dos anécdotas que involucran a amigas suyas y que no pasaron desapercibidas.
“Podría haber estado palo a palo con Luis Miguel. Para mí, Cristian Castro le entra a todo y no discrimina a nada”, lanzó sin filtro la ex de Luciano Castro. A partir de allí, compartió la primera historia: una amiga que fue invitada a salir por el músico, lo acompañó a un boliche y, en medio de la noche, él desapareció sin explicación, dejándola sola. “Nunca más lo vio”, resumió Rojas.
La segunda anécdota, en cambio, tuvo un tinte mucho más íntimo y excéntrico, por lo que fue inevitable que se torne mucho más atractiva. Se debe a que expuso que otra amiga suya, que también terminó en un hotel con el cantante, aceptó cumplir un fetiche inesperado. Fue así como se metió en el aspecto íntimo y lanzó fuertes revelaciones.
“De fetiche le pide a ella que se ponga una media en la cabeza. Mi amiga estaba fascinada, pero después me decía: ‘No sabés lo poco sexy que me sentía’”, contó Sabrina Rojas, detallando que se trataba de una media cancán que el propio Cristian Castro sacó de entre sus cosas. “La media te desfigura la cara, te aplasta la nariz. ¡Rarísimo!”, remató.
Hace un tiempo, Sabrina Rojas contó esta historia y allí brindó más detalles sobre este encuentro que tuvo una amiga suya. En Socios del Espectáculo, ya había relatado la misma historia, describiendo con humor cómo su amiga le cuestionaba el efecto poco favorecedor de la prenda.
“Es muy gracioso, le pidió que se pusiera una media en la cabeza. Y mi amiga me decía: ‘¿Vos ves cómo te deja la cara una media?’”, recordó entonces. En aquella ocasión, los conductores reaccionaron sorprendidos, calificando el pedido como “rarísimo” y bromeando por lo insólito de su pedido: “Es un degenerado”.