Sabrina Cortéz anunció su embarazo de forma repentina y sorprendió con el video

Nada parecía anticipar el anuncio que Sabrina Cortéz haría en sus redes, pero un video bastó para dejar a todos sus seguidores desconcertados. Frente al espejo y con una sonrisa cómplice, la ex Gran Hermano posó luciendo un look casual mientras acariciaba suavemente su abdomen, un gesto que bastó para que muchos interpretaran la escena como la confirmación de un embarazo.

La publicación, que no incluyó texto ni aclaraciones, fue suficiente para desatar una ola de comentarios. En cuestión de minutos, los mensajes se multiplicaron: algunos la felicitaron sin dudar, mientras otros pidieron cautela recordando que la influencer ya había hecho bromas similares en el pasado.

No es la primera vez que Sabrina Cortéz juega con la expectativa de sus seguidores. En septiembre de 2024, tras separarse de Alan Simone, había compartido una imagen casi idéntica. “Se viene una mini Sabri y estoy muy feliz por compartirlo con ustedes”, escribió en aquella ocasión, para luego revelar con ironía que todo había sido una puesta en escena. “Parece que era solo una ilusión, como mis romances”, remató, desatando carcajadas entre sus fans.

Por eso, este nuevo video abrió nuevamente la duda: ¿es una confirmación real o un guiño más de su característico humor? La influencer, lejos de dar explicaciones, se mantuvo en silencio, potenciando el misterio y alimentando aún más las especulaciones sobre su situación sentimental.

En los últimos meses, se la había vinculado con Juan “Juanchi” Pablo, exparticipante de Survivor: Expedición Robinson, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente una relación. El silencio de ambos, sumado al reciente posteo de Sabrina, reavivó la curiosidad de los seguidores, que intentan descifrar si la ex contadora encontró finalmente el amor o si simplemente volvió a divertirse a costa de los rumores.

Por lo pronto, el video estalló y se volvió ciral, por lo que en las redes sociales se desataron los comentarios que se dividen entre quienes aseguran ver una “pancita evidente” y quienes sostienen que todo se trata de una estrategia para generar expectativa. Fiel a su estilo, Sabrina Cortéz volvió a demostrar que domina el juego de las redes: un simple gesto suyo basta para poner a todos a hablar.