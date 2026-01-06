Este jueves 8 de enero, el Gobierno de la Provincia del Neuquén hará efectivo el pago del adicional del 15% correspondiente al Desarrollo Profesional Docente, destinado a quienes no superaron tres inasistencias justificadas durante el trimestre anterior. El beneficio alcanza al 84,7% de los puestos docentes en actividad.

La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 3447, que establece este incentivo económico como reconocimiento a la regularidad en la asistencia. El plus se liquida automáticamente sobre el sueldo mensual, sin necesidad de inscripción previa.

Según lo informado por los ministerios de Educación y de Economía, Producción e Industria, este componente adicional busca estimular la presencia sostenida en las aulas. Se otorga a quienes tuvieron hasta tres inasistencias justificadas por trimestre, con un máximo de dos por mes.

El beneficio es parte de una política activa de mejora en el sistema educativo, premiando el compromiso laboral. Aquellos docentes que no cumplen con los requisitos de asistencia, perciben sus haberes completos, pero sin el plus establecido por ley.

En esta ocasión, el adicional correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre será percibido por 80.020 puestos docentes sobre un total de 94.447, lo que representa una mejora en los indicadores respecto a meses anteriores.

El porcentaje actual del 84,7% representa un crecimiento significativo respecto del 74,5% registrado en octubre, lo que refleja una tendencia positiva en la asistencia y permanencia docente en las aulas neuquinas.