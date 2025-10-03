El fallo contra Mauro Icardi por la denuncia de violencia infantil de Wanda Nara y Maxi López

El nombre de Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena por un tema extrafutbolístico que lo enfrentó otra vez con Wanda Nara y Maxi López. Durante meses, la Justicia investigó una denuncia de violencia infantil contra el delantero del Galatasaray. Ahora, se dio a conocer la resolución.

El caso había comenzado a partir del testimonio de una maestra que afirmó que uno de los hijos de Wanda y Maxi le confesó que Mauro Icardi lo había golpeado. La declaración fue suficiente para que se iniciara una investigación formal que rápidamente tomó estado público, poniendo bajo la lupa al futbolista y agudizando las tensiones con su ex pareja y el padre de los niños.

En el marco de esa investigación se sumaron distintas pericias y documentos escolares. Según explicó la defensa, esos informes fueron determinantes para el cierre de la causa, ya que no respaldaron la denuncia original. “En este caso hubo hasta informes del colegio que terminan dando cuenta que el hecho como tal no existió”, precisó Lara Piro, abogada de Icardi.

Con esas pruebas sobre la mesa, la Justicia decidió archivar el expediente. “Cuando los hechos denunciados no se pudieron probar, la causa se termina archivando”, resumió Piro, confirmando que el futbolista no enfrentará cargos por este episodio.

La letrada también advirtió sobre el daño colateral que deja una denuncia de este tipo. “Está el expediente, está el informe. Yo lo vi dando vueltas, lo cual para mí no debería pasar porque repercute en la vida futura del chico”, señaló, dejando en evidencia su preocupación por la exposición pública de los menores.

En su descargo, Piro apuntó directamente contra Wanda Nara. “Mientras le ejercía o le obligaba a ejercer a ese pobre chico esa denuncia, por otro lado, pedía la revinculación de Mauro con los tres chicos. (...) Ninguna madre pide que un violento se revincule con sus hijos”, lanzó con dureza.

Y cerró con una definición lapidaria: “La señora Nara es una mujer sin ley y no tiene límites. Supera mi capacidad de sorpresa, porque la verdad que obligar o exigir porque ese chico... Solo, o sin el aval de la madre, es muy difícil que lo haya hecho”.

De esta manera, el fallo judicial trae alivio para Mauro Icardi, pero abre un nuevo capítulo en la eterna disputa con Wanda Nara y Maxi López, que sigue generando titulares tanto en el plano legal como en el mediático.