Maxi López se baja de Masterchef: se filtró el polémico motivo

El regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe promete nuevas polémicas y sorpresas, incluso antes de su estreno. La presencia de Maxi López en el certamen generó expectativa, sobre todo porque lo reencontraba en cámara con Wanda Nara, quien vuelve a estar al frente de la conducción. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el exfutbolista tendría planes de irse del programa antes de lo esperado.

Según versiones difundidas en la prensa, Maxi López ya definió hasta qué momento quiere permanecer en el concurso. El motivo principal sería personal y estaría vinculado a su rol de padre. Su hijo Valentino, fruto de su relación con Wanda Nara, atraviesa una lesión mientras juega en las inferiores de River y Maxi busca acompañarlo de cerca.

A este panorama se suma el hecho de que el exdelantero espera otro hijo junto a su pareja actual, la modelo sueca Daniela Christiansson. La llegada del nuevo integrante de la familia, más el cuidado de su pequeña Elle, habrían sido factores clave para poner límites a su participación en el show gastronómico.

El periodista Gustavo Méndez sostuvo que, si no resulta eliminado de manera natural por el jurado integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, López podría optar por retirarse voluntariamente. De ser así, justificaría su salida en motivos emocionales o familiares, algo que ya estaría conversado con la producción.

Aun con este trasfondo, las grabaciones comenzaron con normalidad y Wanda Nara compartió imágenes del rodaje en sus redes sociales. Allí se lo pudo ver a Maxi López luciendo el delantal del reality, acompañado por su madre, Nora Colosimo, y uno de sus hijos. Todo esto buscó disipar rumores de un faltazo antes del arranque.

En paralelo, otro debutante, Luis Ventura, también quedó en la cuerda floja tras las primeras pruebas. Su hijo Facundo adelantó que el periodista deberá jugarse la continuidad en la gala de eliminación, lo que abre la incógnita de quién será el primer famoso en despedirse de la competencia.

López, por su parte, se mostró con buen ánimo en entrevistas promocionales. Reconoció que no tiene grandes dotes culinarios, aunque resaltó su interés por la cocina italiana y su predisposición a aprender. “La actitud está, vengo un poco atrás, pero escucho y aprendo”, comentó.

Con todo, el paso de Maxi por MasterChef Celebrity parece tener los días contados. Si bien el reality lo muestra dispuesto a enfrentar nuevos desafíos, la prioridad de su vida personal marcaría el verdadero final de su estadía en el programa.