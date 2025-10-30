Buenos Aires se prepara para recibir la segunda edición de los Premios ÍDOLO Argentina, un evento que se ha consolidado como la gran celebración del mundo digital y de los creadores de contenido. La ceremonia tendrá lugar el viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro y será transmitida en exclusiva por Telefe y Streams Telefe.

La conducción estará a cargo de Zaira Nara y Grego Roselló, quienes prometen una noche llena de dinamismo y cercanía con el público digital. La previa comenzará a las 20 con la Golden Carpet, la alfombra roja especial de 60 metros de largo exclusiva para nominados, donde Nacho Elizalde y Pauli Echeverría, junto a Tuli Acosta y Cris Vanadía, mostrarán los mejores looks y capturarán las primeras impresiones de artistas y creadores.

El evento, producido por Di Raimondo Agency, reunirá a unos 700 invitados entre influencers, celebridades y talentos emergentes que compiten en 25 categorías que abarcan desde Moda, Canción más viral, Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, hasta Youtuber y Tiktoker. Esta diversidad refleja la riqueza y creatividad del ecosistema digital argentino.

Los asistentes disfrutarán de un exclusivo cocktail de bienvenida con un menú de alta gama preparado por Guillén Catering, que incluye una variedad de finger foods, entre ellos roll tropical, jamón crudo con praliné, bombón de salmón ahumado y sushi bandejeado, entre otros bocados gourmet.

La temática de la gala será “Greek Heaven” o “Paraíso Griego”, con una decoración en colores arena y pastel, que dará un marco sofisticado y elegante al salón Tattersall. Además, el espectáculo contará con la presentación musical de Yamie Safdie y Roze, cuyo tema “Tu jardín con enanitos” fue un éxito en las listas argentinas.

El jurado está conformado por directivos y representantes de marketing de las principales empresas del país, quienes decidirán en vivo al ganador del premio principal: Creador Digital del Año. Tras la ceremonia, se realizará una fiesta privada en el Espacio Darwin, ubicada dentro del hipódromo, para nominados y ganadores, con la música de Polenta.

Los Premios ÍDOLO tienen su origen en España en 2021, impulsados por la influencer Dulceida (Aída Domenech), quien estará presente en esta edición argentina. Desde su llegada a Argentina en agosto de 2024, la premiación ha ganado gran relevancia, reuniendo a más de 400 creadores de contenido en su primera edición y posicionándose como el evento más importante del calendario digital local.

La pareja de conductores

Para esta nueva entrega, la organización apuesta a una mayor llegada masiva, permitiendo seguir la gala desde cualquier dispositivo y lugar del país. La dupla de Zaira y Grego, con amplia experiencia en el mundo digital, busca conectar con un público joven y diverso, transmitiendo la frescura y espontaneidad que caracteriza a la generación digital.

Además de la premiación, el público podrá disfrutar de saludos espontáneos, entrevistas backstage y momentos cargados de humor, emoción y autenticidad, que reflejan el espíritu de esta comunidad.

Premios ÍDOLO Argentina 2025, la gran fiesta digital

El viernes 31 de octubre, el Hipódromo de San Isidro será el escenario donde la innovación, la moda y la música se fusionarán para reconocer el talento argentino que brilla en las redes sociales y más allá.