Premios Ídolo 2025: estos son todos los ganadores de la noche

La escena digital argentina tuvo su gran fiesta con la segunda edición de los Premios Ídolo 2025, un evento que buscó reconocer a quienes transforman las plataformas en espacios de entretenimiento, información y comunidad. Con una gala repleta de figuras, la ceremonia tuvo lugar en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro y se transmitió para todo el país, reafirmando que el contenido online ocupa cada vez más espacio en el mundo del espectáculo.

El evento comenzó con una Golden Carpet que anticipó una noche cargada de expectativa. Influencers, artistas y referentes de distintas áreas desfilaron frente a los flashes antes de ingresar al salón principal, donde se entregaron distinciones en más de quince categorías. La diversidad fue protagonista: desde moda, música o gastronomía, hasta deportes, ciencia y tecnología.

Los primeros reconocimientos de la noche destacaron trabajos vinculados al bienestar, la imagen y las tendencias: Beauty – Dadatina, Ídolo Celebrity – Wanda Nara, Contenido creativo – Juli Savioli. La pasión por la comida, en todas sus formas, también tuvo su espacio. Los premios fueron para Gastronomía – Las Recetas de Simón, Experiencias gastronómicas y culturales – La Chica del Brunch y Buenos paladaires – Dr. La Rosa.

Las redes también inspiran movimiento y risas. En esa línea, las categorías vinculadas a entretenimiento coronaron a Sports – Tomás Mazza y Humor & entretenimiento – Momi Giardina. El estilo de vida se hizo presente con Lifestyle – Michelle Masson, mientras que el mundo de la moda aplaudió a Moda – Sofi Gonet.

El auge de formatos de conversación y emprendimientos tuvo también a sus referentes destacados: Podcast – Ferné con Grego y Emprendimiento – Yerba Cósmico. En plataformas de vivo y gaming, se impuso Streamer – Davoo Xeneize, en tanto que la divulgación tuvo su propio reconocimiento con Cultura, ciencia y tecnología – Fer Carolei.

El impulso a las nuevas caras del ecosistema digital se vio reflejado en Revelación – Marcos Giles y Emergente – Teo D’Elia. A su vez, el contenido vinculado a motores y ruedas celebró a Ídolo al volante – Dino Di Palma, y el mundo futbolero eligió a Ídolo futbolero – Gastón Edul.

La viralización también tuvo sus premiados: Momento más viral – Pollo Álvarez con De Paul y Canción más viral – Tu jardín con enanitos. En el cruce entre música y plataformas, la gran elegida fue Ídolo musical – Ángela Torres.

Para cerrar una noche que confirmó el poder del contenido online en el país, se conoció el máximo reconocimiento del evento: Creador digital del año – Mernosketti, quienes se llevaron ovaciones y el aplausos final de una gala que celebró talento, conexión y comunidad.