Lamine Yamal engañó a Nicki Nicole con una famosa modelo

Lo que comenzó como una historia que mezclaba talento y juventud podría haber llegado a su final más polémico. Lamine Yamal y Nicki Nicole, una de las parejas más comentadas del año, enfrentan fuertes rumores de separación tras una presunta infidelidad del jugador español. Según trascendió en redes, el delantero habría sido visto con una modelo italiana durante un viaje relámpago a Milán, y las imágenes no tardaron en desatar el caos mediático.

El vínculo entre la artista argentina y la joven promesa del Barcelona se había vuelto tendencia desde que confirmaron su romance, en agosto de este año. Mientras algunos celebraban la unión entre dos figuras en pleno ascenso, otros no tardaron en apuntar contra la relación por la diferencia de edad y los distintos mundos que habitan: la música urbana, por un lado, y el universo del fútbol de elite, por el otro.

A todo esto, la familia de Lamine Yamal tampoco habría visto con buenos ojos el noviazgo. En varias oportunidades, distintos portales españoles mencionaron su descontento con la exposición mediática que acompañaba al jugador desde que comenzó a salir con Nicki. Sin embargo, los protagonistas parecían ajenos a las críticas, hasta ahora.

La noticia de la supuesta infidelidad estalló cuando la influencer Núria Marín reveló en TikTok que el futbolista fue visto junto a Anna Gegnoso, una reconocida modelo italiana, en el exclusivo Hotel Armani de Milán. Según explicó, ambos coincidieron en el mismo alojamiento y pasaron varias horas juntos en una fiesta privada organizada en el lugar.

Marín recordó además que Yamal y Gegnoso ya habían sido vinculados en diciembre de 2024, cuando circularon fotos de ellos paseando por Barcelona. Aunque aquella historia se había enfriado tras el comienzo del romance con Nicki Nicole, los recientes encuentros avivaron las sospechas de que la relación podría haber tenido un nuevo capítulo.

La periodista aseguró que intentó comunicarse con la modelo para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta. En su video, deslizó incluso la posibilidad de que la pareja mantuviera “una relación abierta”, considerando las largas distancias entre ambos: “Ella pasa mucho tiempo en Argentina y él, en España”, explicó.

Hasta el momento, Nicki Nicole y Lamine Yamal no hicieron declaraciones públicas ni emitieron comunicados en sus redes. Mientras tanto, los fanáticos de la cantante se dividen entre quienes defienden al jugador y quienes exigen explicaciones. Por lo pronto, el silencio se impone y el rumor de traición suma un nuevo capítulo al romance más inesperado del año.