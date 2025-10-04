La primera foto de Oriana Sabatini luciendo su pancita de cuatro meses de embarazo

A pocos días de haber sorprendido con la noticia de que será mamá por primera vez, Oriana Sabatini volvió a convertirse en tendencia al mostrar su incipiente pancita en una foto íntima que compartió en sus redes. La publicación despertó ternura inmediata entre sus seguidores, quienes celebraron con ella esta nueva etapa.

Oriana Sabatini eligió una selfie desde el vestidor de su casa para retratar el instante. En la imagen, se la ve con un look relajado: un top deportivo en tono verde menta, un jogging gris holgado y el cabello suelto. Con anteojos rectangulares y una sonrisa calma, posó frente al espejo dejando ver los primeros cambios de su silueta.

El detalle de su pancita no pasó desapercibido, y rápidamente la fotografía se viralizó, cosechando comentarios cargados de afecto. El gesto fue interpretado como una manera de compartir con el público que la acompaña desde hace años la felicidad por la llegada de su hija.

Días antes, la pareja había dado a conocer la noticia con un emotivo video en el que mostraron la ecografía. Esa publicación ya había conmovido a colegas, amigos y fanáticos, que inundaron las redes con mensajes de apoyo y buenos deseos.

En diálogo con LAM, Oriana Sabatini se animó a dar más detalles sobre este momento. Allí reveló, entre risas y complicidad, que ya conocen el sexo del bebé: “Es una nena”, dijo con emoción, despejando así las dudas que circularon en las últimas semanas.

Además, confesó que ya tiene en mente una lista de posibles nombres. “Hay algunos que me gustan desde hace mucho tiempo, pero esto lo charlamos juntos. Igual yo soy bastante cabeza dura”, bromeó, aludiendo a las conversaciones con su pareja para llegar a un acuerdo.

Oriana Sabatini también compartió que la fecha probable de parto coincide con un día muy especial para su familia: el 11 de marzo, cumpleaños de su madre. La coincidencia fue recibida con emoción tanto por ella como por sus allegados.

Con este anuncio y la primera foto mostrando su pancita, la artista dejó en claro que está disfrutando de uno de los momentos más felices de su vida. El camino hacia la maternidad la encuentra rodeada de amor, expectativas y el apoyo incondicional de quienes celebran a la distancia junto a ella.

