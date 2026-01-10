Un fuerte siniestro vial ocurrió este sábado en la Línea Sur rionegrina, cuando una formación del Tren Patagónico que se dirigía a San Carlos de Bariloche colisionó con un automóvil en un cruce cercano a Comallo. El impacto dejó como saldo a una familia herida, aunque afortunadamente todos sus integrantes se encuentran fuera de peligro.

El siniestro sucedió alrededor de las 9:45, en el kilómetro 721 de la traza ferroviaria. De acuerdo con la información brindada por Tren Patagónico S.A., el vehículo —un Renault 12— intentó atravesar el paso a nivel y fue alcanzado por la formación, que lo arrastró varios metros. El auto terminó completamente destruido.

Dentro del rodado viajaban un hombre, una mujer y su hijo. Los tres fueron asistidos de inmediato por personal de Bomberos, Policía de Río Negro y servicios de emergencia, que trabajaron de manera coordinada para estabilizarlos y trasladarlos en ambulancias hacia centros médicos de Bariloche.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que las lesiones no revisten gravedad. El menor sufrió un golpe en la cabeza y quedó en observación para realizarle estudios, aunque su evolución es favorable.

Durante varias horas, la circulación ferroviaria permaneció interrumpida mientras equipos de Criminalística, personal del tren y rescatistas despejaban la zona y realizaban las pericias correspondientes. Recién después de retirar el vehículo de las vías, la formación pudo retomar su recorrido habitual.

A través de un comunicado oficial, la empresa Tren Patagónico S.A. expresó su pesar por lo sucedido y volvió a insistir en la importancia de respetar las normas de seguridad en los pasos a nivel, recordando que siempre se debe detener la marcha antes de cruzar las vías y priorizar el paso del tren.