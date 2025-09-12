Ave Rapaz presenta su tributo a Bunbury y Héroes del Silencio este viernes en Mood Live

La banda Ave Rapaz llega nuevamente a la ciudad con un espectáculo imperdible en Mood Live, donde rendirán homenaje a dos íconos del rock en español: Enrique Bunbury y Héroes del Silencio. El show será este viernes 12 de septiembre a las 21:00 horas, con entradas disponibles en protickets.com.ar y en boletería física en Ministro González 40.

Martín Hoffer, vocalista y uno de los fundadores del proyecto, dialogó en el programa Tardes de Primera y compartió detalles sobre esta gira que ya ha recorrido distintas ciudades del país y que continúa creciendo. “Estamos muy contentos de volver a Neuquén. Ya habíamos estado hace unos meses y el recibimiento del público fue impresionante”, expresó el artista en Tardes de Primera que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias.

Ave Rapaz surgió tras la pandemia, hace ya tres años y medio, con la idea de homenajear a dos de las figuras más representativas del rock iberoamericano. “Fue una necesidad salir a tocar después de tanto tiempo de encierro. Teníamos muchas ganas de volver a los escenarios y la propuesta de nuestro manager de hacer un tributo nos pareció ideal para empezar a girar de inmediato”, relató Hoffer.

La banda es oriunda de Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y ha recorrido gran parte del país llevando su propuesta a distintos escenarios. “Neuquén nos sorprendió desde el primer momento y ahora volvemos con un show más grande, en una sala como Mood Live, que nos permite desplegar toda la propuesta audiovisual que preparamos”, agregó.

El espectáculo promete un recorrido por todas las etapas musicales de Bunbury y Héroes del Silencio, desde sus inicios hasta las producciones más recientes. “Hay canciones que no pueden faltar, esos clásicos que el público espera. Pero también tratamos de incluir temas menos conocidos para sorprender a los fans más exigentes”, aseguró el cantante.

Tras su paso por Neuquén, la banda continuará su gira nacional con una fecha al día siguiente en General Roca, demostrando el intenso ritmo de presentaciones que mantienen. “Es una gran alegría ver cómo crece este proyecto. Nos esforzamos mucho para estar a la altura, tanto musical como vocalmente, y la respuesta del público ha sido increíble”, cerró Hoffer.