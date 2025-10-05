El insólito video de Flor Vigna cortándose el flequillo sola: así quedó

Flor Vigna no solo sorprende con sus canciones y presentaciones, también lo hace con las ocurrencias que comparte en redes sociales. En las últimas horas, la bailarina y cantante publicó un video casero que dejó a todos hablando: se grabó cortándose el flequillo frente al espejo y mostrando el resultado sin miedo a las críticas.

Con la frescura que la caracteriza, Flor tomó las tijeras y dio inicio a su cambio de look sin pensarlo demasiado. “A veces, un pequeño cambio afuera es recordarle al adentro que también puede renovarse”, escribió en sus historias, dejando en claro que para ella este gesto va mucho más allá de la estética. No se trató solo de un corte improvisado, sino de un acto simbólico que marcó un nuevo momento personal.

Mientras filmaba cada paso del proceso, Flor Vigna fue alternando entre risas y frases introspectivas. Mostró cómo quedaba el flequillo desde distintos ángulos y compartió con sus seguidores sus sensaciones durante la transformación. “Es increíble cómo un cambio mínimo puede levantar el ánimo”, comentó en tono relajado, alentando a los que la siguen a animarse a probar cosas nuevas.

Fiel a su estilo, Flor no dejó pasar la oportunidad de sumar un toque de humor. “Además, descubrí que si me peino el flequillo solo, el resto del pelo puede ser un quilombo y la gente cree que estoy peinada”, bromeó, entre risas, mientras mostraba el resultado final. La publicación rápidamente se viralizó y acumuló cientos de comentarios.

En cuestión de minutos, las redes se llenaron de mensajes. Algunos la felicitaron por animarse a algo tan espontáneo, mientras que otros le recomendaron que la próxima vez confíe en un estilista profesional. Ella, fiel a su autenticidad, se mostró orgullosa del resultado y de la reacción que provocó: “Me encanta que se animen conmigo”, respondió a uno de los mensajes.

Con este corte casero y una dosis de humor, Flor Vigna volvió a mostrar que no necesita producciones costosas para generar impacto. Le alcanza con su naturalidad y con la cercanía que mantiene con su público, ese que la sigue porque, más allá del arte, siempre elige mostrarse tal cual es.